Každoročně jezdí ještě s rodiči na chalupu poblíž Volar, jak zmínila, vrací se na svá houbařská místa pravidelně 35 let. V úterý v lokalitě 881 metrů nad mořem nasbírali celkem 121 kusů výborných ryzců syrovinek. „Taková úroda bohužel není pravidlem, jedná se o souhru náhod, neb musíte být ve správný čas na správném místě,“ směje se Dagmar Mládková z Plané.

OKAMŽITÁ KONZUMACE I ZAVAŘOVÁNÍ

Podobný úlovek se manželům z Táborska podařil naposledy v roce 2017. Část hub zpracují hned klasicky, na másle a kmínu. „Uděláme si i fantastické syrovinkové řízky a použijeme je také do skvělého receptu, masové směsi v alobalu,“ prozradila gurmánka.

Větší část nakrájí, lehce povaří, nandají do skleniček a zavaří ve vlastní šťávě na pozdější použití. „Není nic lepšího než si upéct pstruha na syrovinkách, či je dát pod kančí žebra,“ přidala další recepis.

JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ PODMÍNKY

Člen mykologického klubu při českobudějovickém muzeum Jiří Chalupský pro Deník zodpověděl několik otázek k aktuálnímu výskytu hub.

Jak hodnotíte letošní houbařský rok, sezona začíná nebo je v plném proudu?

Vody napršelo místy dost. Podmínky pro růst hub jsou dobré. Sezona teprve pomalu začíná. Je stále léto. Vysoké teploty a vedra, která mají přijít v polovině srpna, houbám nesvědčí. Samozřejmě, že místy se houby najdou. Tak je tomu vždy. Už se objevily reportáže ve zpravodajství, že tam a tam houby vyrostly. Jak tomu bylo ve skutečnosti a na základě jakých informací tyto zprávy vznikly, nevím. To bychom se tam museli zajet podívat. Stává se, že nám houbařům a mykologům se mohou zdát podmínky optimální. Přesto houby moc nerostou. Proč se tomu děje, nevíme. Jak říkával zasloužilý člen našeho klubu pan Rudolf Mašek: "Houby něco chtějí a my nevíme co."

Jaké houby se aktuálně dají najít?

Konkrétně bedly, už jsem letos také našel. Těm někdy sucho příliš nevadí. I růžovky se objevily. Sem tam nějaká holubinka, například, nazelenalá, bukovka, parková, sličná. Ta poslední ovšem nepatří mezi chutné houby. Televize vysílala o nálezech hřibů v Jeseníkách. Pak se mě doneslo že na Šumavě u Lenory právě rostou hřiby smrkové. Ale nevím, nebyl jsem tam. Hřiby dubové z hrází rybníků už asi mají nejlepší čas za sebou. Ale roste třeba špička obecná. I různé drobné penízovky, které jsou uváděny jako jedlé. Ovšem nezkušeným bych jejich sběr nedoporučoval.

Které druhy hub osobně považujete za nejchutnější?

Mám rád růžovky. Obalované bedly. Syrovinky na másle. Samozřejmě pravé hřiby jsou také dobré. Suchohřiby, ryzec pravý, tvrdé bílé holubinky jako namodralá, nazelenalá a mandlová. Kotrč kadeřavý je dobrý, ale hůře se čistí. Hlíva ústřičná je také chutná. Třeba na způsob drštkové polévky. Pochopitelně chutě jsou individuální. Co houbař to jiná oblíbená houba. To je normální.

Na které druhy by si měli lidé při sběru dát pozor – kde hrozí záměna?

Na toto téma existuje nemálo knížek. Například "Zaměnitelné houby" od autorů J. Baier a B. Vančura, Aventinum Praha 2005. Nebo "Zrádní dvojníci jedlých hub" od M. Kříže, Granit Praha 2018. A řada dalších. Nemáme obecné pravidlo, jak se pozná jedovatá houba. Veřejnost si vzpomene na donekonečna omílaná varování před muchomůrkou zelenou, na záměnu muchomůrky tygrované s šedivkou, dále na závojenku olovovou, vláknici načervenalou dříve Patouillardovu, čepičatku jehličnanovou a pavučince plyšového. Je plno dalších hub, na které je třeba si dávat z různých důvodů pozor. Ucháče, čechratka podvinutá, zelánky, a tak dále.

Které houby nejraději sbíráte a proč? Lokalitu asi neprozradíte jako každý správný houbař?

Nemám nejoblíbenější houbu. Potěší mě každá pěkná zdravá jedlá houba. Houby jsou vynikající upravené ve směsi. Nebo je dobré nasbírat jen jeden druh, trochu si ho podusit na másle, možná přidat špetičku soli a čerstvě drceného kmínu a připravit si takovou malou "ochutnávku". Abychom se na vlastní kůži přesvědčili, jak který druh houby doopravdy chutná. A nebyli odkázáni jen na literaturu, kde mohou být údaje o poživatelnosti a chuti poněkud rozporné. Vždy zdůrazňuji, udělejte si vlastní zkušenost.

Jak se doporučujete chránit proti klíšťatům, která jsou letos kvůli suchu a mírné zimě přemnožená?

Odpovím jako správný český politik. To není otázka na mě, ptejte se parazitologů a entomologů. Ti jsou profíci přes klíšťata. Samozřejmě dobré jsou dlouhé a dole přiléhavé kalhoty. Možná i repelenty. Sám je nemám vyzkoušené. Klíšťata se ale často dostanou na ruce při sbírání hub, rozhrnování trávy a borůvčí. Po návratu domů sprcha. A prohlédnout se. Nejlépe ve dvojici. Někoho prohlédne manželka, jiného kamarádka, to záleží. A pochopitelně nechat se preventivně očkovat. Dlouhá léta jsem očkování ignoroval. Pak před asi 15 roky po hodinovém houbaření v remízcích nedaleko rybníku Bezdrev jsem na sobě nasbíral jedenáct klíšťat. To mě přimělo nechat se očkovat. Jsem klidnější. Ale najde se dost lidí, i mezi odborníky, kteří budou očkování z různých důvodů zpochybňovat a odmítat.