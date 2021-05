O úplném zrušení střelnice nechce armáda ani slyšet. Takové rozhodnutí by mohlo být fatální pro celý jindřichohradecký prapor. Ve čtvrtek 29. dubna na toto téma jednali i zastupitelé obce Kunžak, v hlasování rozhodli o zachování vojenského cvičiště a podpoře armády v lokalitě.

Zanechal vzkaz

Starosta Vladimír Šamal byl pověřen jednáním s armádou o podmínkách provozování střelnice i se samosprávou sousedního Člunku. Podle jeho slov se člunkovský starosta Zdeněk Plachý z jednání omluvil. „Dostavil se pouze na pracovní schůzku den před zastupitelstvem, kde ke střelnici v Lomech zanechal písemné vyjádření,“ vysvětlil.

V něm Plachý uvedl, že se zastupitelé Člunku před dvěma lety usnesli na zrušení střelnice a vyzvali ministerstvo obrany k ukončení činnosti, tímto podle něj samospráva považuje danou věc za vyřízenou. „Z odpovědi Generální štábu České republiky vyplývá, že armáda bude provozovat vojenskou střelnici ve stejném rozsahu jako doposud, a navíc chce uzavřít rozsáhlý prostor nacházející se uvnitř přírodního parku Česká Kanada a nadále omezovat vlastníky nemovitostí a ostatní občany,“ citoval vyjádření.

Suverénní stát dle slov kunžackého starosty armádu potřebu. „Voják bez cvičení je jako fotbalista bez tréninku,“ podotkl Vladimír Šamal.

Zastupitelstvo schválilo 8 z 11 hlasů uzavření dohody o umožnění výcviku vojsk mimo území vojenského újezdu, jejíž předmětem je užívání části střelnice, která leží na katastrálním území obce Kunžak a jsou specifikovány územním plánem. Tři zastupitelé se hlasování zdrželi.

Požadavky si odporovaly

Zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec major Vítězslav Jůda před samotným hlasováním představil ve zkratce celou anabázi. Osobně se zúčastnil dvou ze tří jednání se starostou a pověřením právníkem. „Na těchto jednání se nedospělo k žádnému závěru. Dle mého názoru si požadavky navzájem odporovaly. Byli jsme v jedné větě vyzváni k výraznému ponížení střeleb, v druhé k ukončení činnosti,“ zmínil.

V té době udělali obci dva transparentní návrhy. Ani jeden z nich starosta Plachý a zastupitel Jaroslav Slanina nepřijali. „Navrhovali jsme ponížení střeleb o 35 procent, což oba zmínění považovali za nicotné,“ popsal Vítězslav Jůda. V lednu loňského roku Okresní soud rozhodl o vyklizení pozemků obce Člunek v šestiměsíční lhůtě. „Po odvolání ministerstva obrany, tento rozsudek potvrdil i Krajský soud v Českých Budějovicích, a dal nám stejnou lhůtu,“ dodal zástupce velitele 44. lmop Jindřichův Hradec. Ve čtvrtek 28. ledna byl tak pozemek po pyrotechnickém průzkumu uveden do původního stavu a předán obci Člunek.

Mají podporu a udělali řadu opatření

Armáda a místní prapor neobdržel na svou činnost dosud žádnou stížnost. Vojenská střelnice v Lomech funguje již od 7. února 1961. „Naopak jsme obdrželi slova podpory, ať v písemné či telefonické formě, abychom se nevzdávali a o střelnici bojovali. Od ledna letošního roku neuzavíráme žádný prostor mimo samotná funkční střeliště, střílíme pouze od úterý do čtvrtka, nestřílíme šest týdnů v měsících červenec až srpen a během svátků na přelomu prosince a ledna,“ upřesnil major Jůda.

Podle jeho slov je těžké komunikovat vojákům, proč musí armáda za střelnici bojovat. Její zrušení by pocítili nejvíce právě členové místní posádky. Dojíždění do jiných lokalit, jako je například vojenský újezd Boletice, by se mohlo vyšplhat na 6 až 14 milionů korun ročně z peněz daňových poplatníků.

„Střelecká příprava je nedílnou součástí výcviku a přípravy k obraně vlastí. Voják, který nemůže střílet, nemůže být vojákem,“ s těmito slovy požádal o podporu.

Fakta podložili a vyvrátili neadekvátní informace

Jednání se také zúčastnil poslanec Jan Bartošek a podpořil tak činnost armády v lokalitě. „Sehnal jsem si doklady a různá stanoviska. Armáda byla po celou dobu aktivní a dávala obci Člunek návrhy. Nyní jsem viděl i, jak zabezpečila střelnici, co se týká hluku a valů,“ přiblížil s tím, že o mimosoudní řešení se pokoušeli už v říjnu roku 2019.

Poslanec Bartošek nebyl nadšen, že se starosta Plachý opět vyhnul osobní konfrontaci, protože na něj měl několik dotazů. „Byla otevřená otázka i zpětně až do roku 1999, armáda čekala na rozhodnutí zastupitelstva Člunku bez odezvy. Zajímalo by mě, zda s touto možností byli zastupitelé seznámeni a měli adekvátní informace,“ řekl Jan Bartošek.

Nabídka jednání z ministerstva obrany stále trvá. „Ministerstvo je připraveno jednat s obcí Člunek o provozu střelnice a chce najít řešení pro všechny zúčastněné strany,“ dodal poslanec.

Tvrzení o tom, že armáda zabere část České Kanady a bude omezovat vlastníky považuje za odvážné. „To si nechám ověřit,“ upozornil s tím, že v současnosti nejsou omezována žádná práva a kvůli valům nejsou možné ani nástřely dřeva v lese.

Řada je na Člunku

Zastupitel Karel Plucar prohlásil, že si myslí, že je to starost Člunku a nerad by rozhodoval za ně. „Z mého pohledu bych střelnici vůbec neřešil. Mě to neomezuje, nemám tam žádné zájmy, nekopu za žádný tým. Za sebe jsem chtěl, aby si ten problém vyřešili v Člunku, a my až po jejich dohodě je podpořili nebo nepodpořili,“ komentoval s tím, že nerozumí, proč si místní odhlasovali zrušení a nyní otočili.

Za zastupitele obce Člunek reagovala Simona Palová, která upozornila, že sice zrušení střelnice odhlasovali, ale neměli relevantní informace. „Neznali jsme fakta, nevěděli jsme o předchozích jednání, že generál Opata posílal nějaká vyjádření. Že nám nabízela armáda finanční narovnání, a proto jsme rozhodli tak, jak jsme rozhodli. Starosta nám zatajoval informace a lhal nám,“ prohlásila Simona Palová.

Střelnice zatím není na pořadu jednání

Dle jejího komentáře také opakovaně žádají zastupitelé i občané o zařazení bodu střelnice na jednání samosprávy Člunku. „Bohužel neúspěšně, naše žádosti jsou zcela nepřípustně ignorovány a jednání zastupitelstva oddalováno,“ konstatovala.

Zastupitelstvo obce Člunek má jednat ve středu 5. května, bod střelnice nebyl přes opakované výzvy občanů i některých zastupitelů na program jednání zařazen, podle vzkazu starosty Zdenka Plachého je to vyřešená věc. Jak spor dopadne? Deník bude kauzu dále sledovat.