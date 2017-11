V kontrolách obstáli: byli vidět

Táborsko - Celkem na 200 chodců, cyklistů, běžců nebo bruslařů oslavili policisté během celorepublikové preventivní akce Vidíme se.

Policisté v Táboře lidem rozdávali reflexní prvky. Foto: PČR

Vysvětlovali, jak jak důležité je po setmění na silnicích, a to nejen mimo obec, kde to ukládá zákon, být pro řidiče aut dobře viděn. Osloveným lidem policisté rozdali reflexní prvky, chodcům především pásky, běžcům a bruslařům tkaničky do bot a dětem reflexní placky na oblečení. Nevynechali ani skupinu starších občanů, které vybavili nákupními taškami s reflexním pruhem. Kontrole pak neušli ani řidiči.

O výsledku informoval mluvčí táborských policistů Miroslav Doubek. Upozornil, že do ulic se stejným záměrem se vydají znovu, jen s rozdílem, že už nepůjde jen o prevenci, ale nastoupí již i pokuty. Nyní v týdnu víc domlouvali.

"Například cyklisté měli v naprosté většina kola správně vybavena a používali i reflexní materiál. U chodců už to tak v pořádku nebylo, ale stále nic protizákonního, neboť jsme se zaměřili na úseky v obci," zhodnotil první dvě skupiny. Chodce ve městech nabádali, že ačkoli zákon platí pro pohyb mezi obce, myslet na svou bezpečnost se vyplácí stále. Policisté s kolegou z BESIPu se zaměřili na cestu přes plánskou průmyslovou zónu, kde na cyklostezce není osvětlení.

Mimo obec sledovali provoz například na silnici z Plané nad Lužnicí do Lomu nebo na směrem na Košice.

Motoristy pak upozorňovali, aby včas přepínali světla z běžného denního na večerní svícení. Jinak by mohli chodce přehlédnout.