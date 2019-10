V té se už 16 let rodí hrnečky, džbány, talíře či mísy dekorované kytičkami, proužky, puntíky, ptáčky a dalšími vzory. „Inspirujeme se jihočeskými lidovými motivy a také tím, co se zrovna kolem v přírodě děje, proto na naší keramice najdete zrající šípky, zamotané svlačce či vlaštovky sedící na drátě,“ říká Jana Radostová, která keramiku maluje spolu s dcerou Vandou Pertlovou.

Každý kus je originál, přesto všechny vznikají pod rukama jediného točíře Roberta Bohdala. Ročně mu projde rukama osm tun hlíny. A že není žádná legrace vytočit „obyčejný“ hrneček, si v sobotu a neděli mohli lidé spolu s ním vyzkoušet.

„Letos jsme se do Dnů otevřených ateliérů zapojili podruhé. Chceme tímto způsobem poděkovat zákazníkům i lidem z vesnice, kteří nám přejí a vrací se k nám. Tohle je ideální příležitost,“ řekla Jana Radostová. A poděkování to bylo velkolepé – voněla káva, koláčky, linecké i dýňová polévka a topinky s domácím česnekem, který Radostovi pěstují na políčku za domem. Příjemnou atmosféru dokreslily rozvěšené obrázky, grafiky, kresby, korálkové motánky a básničky – to vše od přátel a rodiny.

Během víkendu do keramické dílny zavítalo přes 300 lidí. Jedni se přišli jen podívat, druzí si odnesli hrneček či tip na dárek. A tak je možné, že některé kousky poputují do světa – zatím jsou třeba ve Švýcarsku, Mexiku, Austrálii.

Kateřina Menglerová