/VIDEO/ Řidičům tečou nervy. Dopravní situace v centru Kardašovy Řečice dlouhá léta znepokojuje i místní obyvatele. Městem vede silnice první třídy. Jenže ta je v některých částech tak úzká, že se zde dvě auta těžko vyhnou.

Projet centrem Kardašovy Řečice je pro mnohé řidiče náročné. V budoucnu má nákladní dopravě pomoci obchvat. | Foto: Deník / Jitka Davidová

Petr Nekut je starostou v Kardašově Řečici třicet let. A obchvat, který má v budoucnu vzniknout, aby odlehčil dopravě ve městě, řeší od doby, kdy usedl do starostovské židle. Silnice, která by denně odvedla z města na sedm tisíc aut, stále chybí. Městem přitom projíždějí i nákladní auta, která sem míří například od Tábora nebo Veselí nad Lužnicí.