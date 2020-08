BEZPEČNOSTNÍ RADA ROZHODNE

Na pondělí je svoláno jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje. „V pondělí bude formou videokonference jednat bezpečnostní rada kraje. Jsem ráda, že mohu kolegy informovat o tom, že aktuální epidemiologická situace na Prachaticku se zlepšila a že můžeme diskutovat o případném uvolnění některých preventivních opatřeních v Prachaticích a okolních obcích, na něž se současná hygienická opatření vztahují. Na základě dohody v rámci Bezpečnostní rady Jihočeského kraje jsme jako orgán ochrany veřejného zdraví připraveni přijmout příslušná rozhodnutí v rámci hodin a veřejnost o nich budeme samozřejmě informovat,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

NEJNIŽŠÍ VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ V ČR

Ze stávajících 140 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 35 na Prachaticku, 28 na Českobudějovicku, 23 na Písecku, 18 na Táborsku, 17 na Strakonicku, 11 na Českokrumlovsku a 8 na Jindřichohradecku. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy nadále udržují kumulativně se 70,02 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k nedělní 18. hodině) i nadále pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 24 261 osob. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 297 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v neděli zvýšil o 37 na celkových 5 857,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 222 žen a 229 mužů. Z celkových 451 dosud potvrzených případů je 104 z Prachaticka, 86 z Českobudějovicka, 69 ze Strakonicka, 66 z Táborska, 47 z Jindřichohradecka, 43 z Písecka a 36 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 28 dětí ve věku do 14 let. 87 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 79 v kategorii od 25 až 34 let, 72 v kategorii od 35 do 44 let, 73 v kategorii od 45 do 54 let a 56 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 56 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.