„S jízdním řádem 2022 nás čeká největší revoluce v kvalitě, komfortu a rozsahu nabízených služeb od nasazení Railjetů před 7 lety. Do provozu nasadíme nové vlaky v hodnotě zhruba 9 miliard korun. Velká část z nich začne jezdit od začátku nového jízdního řádu a další podle plánu nasadíme v průběhu roku 2022,“ říká Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Největší novinkou budou moderní soupravy InterJet, jak dokládají slova Ivana Bednárika: „Po éře Pendolina a Railjetů, které v minulosti znamenaly zlomové okamžiky v komfortu a službách v dálkové dopravě, nyní přichází éra InterJetů, které jsou ještě lepší než jejich populární předchůdci. Nasadíme je na linky ‚Západní expres‘ a ‚Krušnohor‘. Poprvé v centrální Evropě budou vlaky vybaveny speciálními okny, která lépe propouští mobilní signál, aby se v nich dalo lépe telefonovat. V první třídě jsou bezdrátové nabíječky a novinkou budou i zásuvky na dobíjení elektrických vozíků a elektrokol.“

Jednotky však nebudou mít restaurační vůz, což odpovídá současnému trendu mezi objednateli zajistit provoz vlaků na kratší a střední vzdálenosti co nejefektivněji s nízkými náklady. České dráhy však v těchto spojích nabídnou drobné občerstvení přímo na místech cestujících prostřednictvím mobilního minibaru.

Koženky půjdou z kola ven

„Ve velké míře se pustíme do náhrady starších vozů, takzvaných ‚koženek‘, v obyčejných rychlících. ‚Koženky‘ zmizí z plánovaných oběhů v mnoha vlacích a nahradíme je klimatizovanými vagóny s řadou služeb, jako je Wi-Fi nebo zásuvky na dobíjení cestovatelské elektroniky. Většina našich rychlíků tak nabídne komfort vlaků EC / IC,“ doplňuje Ivan Bednárik.

Konkrétní příklady změn vyjmenovává Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu: „Kvalitativní skok zaznamenají cestující v rychlících ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘ z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic a Českých Velenic a v rychlících ‚Vysočina‘ z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna. Tam odstavíme nejvíce ‚koženek‘ a nahradíme je moderními vagóny. Jednotlivé komfortní vozy pak doplníme také do rychlíků ‚Hradečan‘ a ‚Krakonoš‘ z Prahy do Hradce Králové a Trutnova a do rychlíků ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka. Starší vozy pak budeme používat jako zálohu, např. při posilování dopravy nebo jako operativní náhradu.“

Nové soupravy v regionální dopravě nabídnou Wi-Fi nebo nabíjení elektrokol

Moderní soupravy zamíří i na regionální linky. „S novým jízdním řádem a během roku 2022 nasadíme na linku Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm nové patrové jednotky push-pull a RegioPantery zamíří na regionální linky v Jihočeském kraji. Díky tomu vyřadíme z každodenního provozu desítky velkoprostorových vozů z přelomu 80. a 90. let,“ doplňuje Jiří Ješeta. Nové jednotky nahradí např. vozy typu Bdtmee z bývalé NDR přezdívané „Honecker“, ale především vozy řad Bdt, Bdtee nebo vozy se služebním oddílem BDs.

Moderní regionální soupravy nabídnou cestujícím služby na úrovni dálkových expresů. Jsou klimatizované, plně bezbariérové, vybavené zásuvkami a USB konektory pro dobíjení cestovní elektroniky a nově i výkonnými zásuvkami 230 V pro dobíjení elektrických vozíků handicapovaných cestujících a elektrokol. Soupravy push-pull na Ostravsku budou mít i speciální okna umožňující lepší průchod mobilního signálu, podobně jako InterJet.

České dráhy budou během jízdního řádu 2022 uvádět do provozu také další modernizovaná vozidla, např. v Olomouckém kraji jde o motorové jednotky Stadler GTW, a v dalších soupravách budou rozšiřované služby, např. v motorových soupravách v Královéhradeckém kraji.

Změny ve vnitrostátní dopravě

U dálkových vlaků nedochází k významným změnám. Na všech linkách operovaných Českými drahami zůstává zachován současný rozsah provozu a jen minimálně, v rozsahu jednotlivých minut, se upravují cestovní doby a časy odjezdů a příjezdů.

R 17 Vltava Praha – České Budějovice a Lužnice Praha – České Velenice: Vlaky nově zastaví ve stanici Praha-Zahradní Město. Kmenové soupravy budou sestaveny z klimatizovaných vozů EC / IC a budou z nich vyřazeny starší typy („koženky“). Spoje nabídnou nové služby: přepravu osob na vozíku, Wi-Fi, elektrické zásuvky 230 V pro napájení cestovní elektroniky a dětské kino. Přeprava kol bude možná formou spoluzavazadla.