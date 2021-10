Loňskou sezonu činohry Jihočeského divadla poznamenanou covidovými opatřeními a tu letošní spojuje linka adaptací knih jihočeských autorů a jihočeská témata. Po Selským baroku Jiřího Hájíčka a Café Groll Jana Štiftera přichází na řadu bestseller Návrat Krále Šumavy Davida Jana Žáka.

Nová hra Jihočeského divadla Návrat Krále Šumavy v režii Lukáše Brutovského. | Foto: Alexandr Hudeček

„Je to pro mě velká čest, jsem v dobré společnosti,“ myslí si David Jan Žák, kterého potěšilo, že si divadlo vybralo jeho knihu. „Je to příjemné,“ připouští autor a dodává: „Mám navíc v divadle kamarády, takže je to takové milé a rodinné.“