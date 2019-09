Inspirováni ochranou přírody, absencí podobné prodejny ve městě i snahou něco podniknout. S nápadem založit si bezobalovou prodejnu přišli Nikola Kojanová a Jiří Mareš už loni, tehdy jej však nebrali příliš vážně. K realizaci se odhodlali až na jaře, a to i přes svá studia a nejistotu okolí. Trvalé pytliště, jak svoji prodejnu nazvali, chtějí otevřít zhruba příští měsíc.

Půl roku příprav

„Vadilo mi, když jsem v supermarketu viděla rajče v alobalu a ještě k tomu v sáčku. Vždyť to vůbec není potřeba,“ popisuje jednadvacetiletá Nikola Kojanová jeden z prvních impulsů, které je k založení bezobalového obchodu přivedl. Do té doby se přitom ani jeden ze studentů, ani jejich okolí o život bez odpadu až tak moc nezajímali. „Jednoho dne jsme si asi řekli, že to zkusíme, když to tu není,“ vzpomíná na spontánní nápad stejně starý Jiří Mareš.

U svých přátel se setkali s všeobecným nadšením, reakce rodin ale byly o něco střídmější. Dvojice podnikatelů totiž navštěvuje vysokou školu a ve studiu chtějí pokračovat i při provozu obchodu. „Nebyli z toho moc nadšení, ale nakonec se s tím smířili. A začali nás podporovat,“ popisuje Nikola Kojanová, jejíž otec například pomohl s výrobou regálů či finančním příspěvkem.

Do příprav podnikání se ostatně zapojilo velké množství lidí. Od kamarádů podílejících se na propagaci, přes lidi z podobné sféry a jejich cenné rady, až po takřka dvě stě padesát nadšenců, kteří projekt finančně podpořili v kampani na portálu Hithit. „Vybrali jsme přes něj zhruba tři čtvrtiny částky do začátku. Zbytek šel z našich kapes nebo přispěním od rodiny,“ říká Jiří Mareš a dodává, že od všech přispěvovatelů získali i pozitivní ohlasy.

Po měsících příprav a plánování se jim tak nakonec povedlo sehnat prostory v Lipenské ulici, spustit reklamní kampaň skrze letáčky a sociální sítě a nasmlouvat si první dodavatele. „Většinou se jedná o lidi z regionu,“ uvádí Nikola Kojanová s tím, že se jim již zásobovatelé začínají ozývat i sami od sebe. „Zprvu jsme je obvolávali, ale teď už nás kontaktují sami. Až mne to překvapilo,“ přiznává studentka.

Místo návštěvy supermarketu

Rýže, mouky, těstoviny a luštěniny, pečivo, ovoce a tyčinky, ale i základní drogerie či kosmetika. Mladý pár chystá do své prodejny široký sortiment zboží, který si budou kupující buď nabírat do sklenic a látkových pytlíků, nebo jej zakoupí v rozložitelných obalech. „Chtěli bychom, aby k nám někdo přišel nakoupit, a potom už nemusel dál do supermarketu,“ komentuje Nikola Kojanová pestrou nabídku.

Stoprocentně bezobalový obchod přitom podle nich doteď v Budějovicích dlouho chyběl. „Je tu jedna bio prodejna, kde mají věci ve sklenicích, oříšky a podobně. Ale jsou tam třeba i pomazánky či omáčky ve skle. My chceme jet čistě bez obalů,“ říká Nikola Kojanová, podle které se případně nádoby v obchodě dají využívat i opakovaně.

Zásoby do prodejny musí nakupovat v menším množství, aby se zvládly spotřebovat a prodat do doby trvanlivosti. Pro některé své dodavatele připravili i vlastní přepravky, ve kterých budou moci převážet zboží.

Při přípravách musel mladý pár zabojovat i ohledně otvírací doby, starat se o prodejnu při studiích totiž přeci jen není jen tak. „Kdo k nám ale bude chtít chodit, ten si na komplexní dobu jistě zvykne,“ věří studentka. Že nebude každý den otevřeno stejně, vědí již teď, záležet bude na školním rozvrhu a povinnostech. Za jejich vytyčený cíl jim to ale stojí.

Budějcký bezobal

Podle studentů mají prodejny bez obalů úspěch snad všude, kde vznikají, a proto by výjimkou neměly být ani České Budějovice. „Je na to ta správná doba. Lidé začínají přemýšlet nad tím, jak fungovat ekologicky a nezanechávat za sebou výraznou stopu,“ domnívá se Jiří Mareš a připomíná, že se podobným podnikům daří i v menších městech, jako je třeba Turnov či Cheb.

Obchůdek by se navíc měl zvládnout ve městě uživit, jelikož si najde své zájemce a pravidelné zákazníky. „Podle mne to budou hlavně ženy, typicky třeba maminky s dětmi či mladé rodiny. Těm se takové věci líbí,“ přemýšlí mladý podnikatel, podle kterého také přispěvovatele na Hithitu tvořily především ženy.

Na slavnostní otevření počítají i s oslavou pro všechny podporovatele a návštěvníky, její přesné datum nicméně ještě neznají. V prostorech prodejny totiž zbývá dodělat několik úprav, jako je uchystání nábytku či nanošení zboží. Zahájení provozu ale odhadují někdy na říjen. „Po tak dlouhé době to za to rozhodně stojí,“ uzavírají studenti.