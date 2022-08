Jak informoval za Veterán Klub Chýnov Evžen Zadražil, krásou vystavených automobilů a motorek se návštěvníci mohou pokochat od 10:30 do 12:30 hodin na avizovaném místě. "Poté bude odstartována společná, šedesát kilometrů dlouhá vyjížďka do Soběslavi, kde bude na náměstí hodinová zastávka," přiblížil za pořadatele s tím, že pak se veterány vrátí zpět do Chýnova.