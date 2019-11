Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil požehnal 4. září várce piva Budvar. Podle tiskového mluvčího Budějovického Budvaru Petra Samce se jednalo o klasickou recepturu dvanáctky. „Je to stejné pivo, ale s duchovním rozměrem,“ objasnil.

Akt žehnání spočívá podle mluvčího biskupství Miroslava Bíny ve znamení kříže rukou, pronesení speciální formule a pokropení svěcenou vodou.

Tradice Požehnaného piva vznikla již před třemi lety, kdy Budvar připravil požehnanou várku pro papeže Františka. Ten dostane zlatavý mok i letos. Delegace z Českých Budějovic v čele se sládkem Adamem Brožem mu předá 11. prosince jako dar 124 ručně balených litrových lahví. „Ty jsou také z této várky, ale jsou již zabalené ve skladu,“ uvedl Petr Samec. Mají stejný design jako loni. „Papeži již budou povědomé,“ myslí si.

Zaměstnanci Budvaru a dvacítka dobrovolníků z Diecézní charity a z Biskupství českobudějovického balili ve čtvrtek 28. listopadu osobně ručně čtyři tisíce piv. „Na každého přijde tak dvaasedmdesát lahví, to jsou čtyři bedny,“ poučil je na začátku Petr Samec. Vzhledem k tomu, že dobrovolníků bylo loni čtyřicet a o tisícovku méně ležáků zabalili za tři hodiny, předpokládalo se, že budou tentokrát rychlejší.

Poprvé se zúčastnila právnička Budvaru Lucie. „Nijak jsem to netrénovala,“ směje se. Od ruky šla práce manželům Bečvářovým. „Nebavit se a makat,“ radí, jak na to Ondřej Bečvář. Toho přivedla manželka Jana. „Jsme jednorázoví dobrovolníci,“ vysvětluje. Z biskupství například přišla účetní Adriana Jindrová. „Je to fajn změna, člověk zaměstná mozek zase jinak,“ chválí si. Líbí se jí také, že pomáhá dobré věci.

Požehnaný ležák totiž slouží dobročinným účelům. Bude se prodávat a točit od pátku 29. listopadu od 18 h do 23. prosince ve stánku u katedrály sv. Mikuláše. Loni činil výtěžek z prodeje podle Martiny Barákové z Diecézní charity 216 tisíc korun. I letos budou vybrané peníze věnovány na podporu dobrovolníků z dobrovolnického centra. „Vykonávají bohulibou činnost bez nároku na honorář, ale je třeba je zaškolit, zajistit jim pojištění,“ vysvětluje Martina Baráková a dodává: „Přistupují ke klientům s hendikepem. Jsou jimi senioři, děti ze sociálně vyloučených rodin či duševně nemocní. Je třeba se s nimi naučit pracovat.“