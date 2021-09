„Pro naši nemocnici tato operace znamená, že máme opět širší spektrum výkonů a můžeme tak péči lépe individualizovat. Katetrové mitrální chlopně jsou v tuto chvíli určeny pouze těm pacientům, u nichž by nesl standardní výkon velmi vysoké riziko. Můžeme říci, že by pravděpodobně nebyli ani operováni. Tento výkon není rozhodně jednoduchý. Jedná se o operaci, která vyžaduje opravdu intenzivní multioborovou kooperaci,“ uvedl primář Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

„Pro naše kardiocentrum a pro naše pacienty především je to ohromný skok dopředu. Bez přátelské spolupráce všech zúčastněných a společné touhy posouvat věci dopředu by to nebylo vůbec možné. Jako perličku pak ještě zmíním fakt, že naše staniční sestra katetrizační laboratoře Martina Hanzalová je jedinou sestrou v rámci celého světa, která byla oficiálně přizvána a schválena jako členka implantačního týmu,“ sdělil ředitel Úseku kardiovaskulárního a thorakálního centra MUDr. Ladislav Pešl.

„Posun k méně invazivním metodám je obecným trendem současné chirurgie. Provedení uvedené operace bylo možné i díky obrovské zkušenosti profesionálů našeho centra s implantacemi chlopní do aortální pozice (tzv. metoda TAVI) a doplňuje spektrum našich léčebných možností. Jihočeši tak u nás mají dostupné nejmodernější léčebné postupy,“ uzavírá generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Iva Nováková, Nemocnice České Budějovice, a. s.