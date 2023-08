V Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Představí se přes 600 vystavovatelů. Na zahájení přijel i premiér Petr Fiala (ODS), který bude ve čtvrtek na výstavě jednat o cenách potravin a ziscích potravinářských firem se zástupci oboru.

V úvodním projevu řekl, že kvůli klesajícím nákladům čeká zlevnění potravin a očekává rovněž, že potravináři mimořádné zisky z loňska investují. Ministr zemědělství Marek Výborný před zahájením řekl, že důležité je udržet kvalitní českou půdu a motivovat zemědělce, aby se o půdu staral.

Návštěvníky přivítal šéf výstaviště Mojmír Severin, po něm měl slovo hejtman Martin Kuba a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Všichni zmínili význam zemědělství, jeho vztah ke krajině a hejtman zpropagoval význam regionu jako takového. „Na každém setkání s představiteli vlády vyzdvihuji význam jižních Čech a to, že by všichni měli mít v úctě práci zemědělců a všech výrobců potravin,“ řekl hejtman a upozornil, že ještě nikdo nevynalezl aplikaci na to, jak vyrobit mléko nebo chleba. „Jsou aplikace na to, jak je koupit, ale ne vyrobit. A to není totéž,“ dodal.

Pozornost se soustředila na projev premiéra Petra Fialy, který poděkoval zemědělcům a těm, kteří se starají o zemědělství, a zmínil i téma současných vysokých cen potravin. „Všichni věříme, že tento stav vzhledem ke klesajícím cenám energií brzy pomine. Téma cen potravin je velmi aktuální a musí se o něm mluvit a diskutovat,“ dodal.

Ministr zemědělství Marek Výborný uvedl, že udržitelnost je budoucnost, která je klíčová pro české zemědělce, potravináře, ale i pro spotřebitele. „Nechceme, aby 50. ročníkem výstavy skončila šance oslavit úrodu, poděkovat zemědělcům. K tomu potřebujeme udržet v krajině kvalitní českou půdu, abychom na ní měli zemědělce, kteří budou motivovaní se o půdu starat tak, aby vydržela i dalším generacím. Je to i podpora, kterou chceme jako ministerstvo zemědělství zacílit letos a v dalších letech na podporu precizního zemědělství," řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Z politiků na výstavu přijede ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), někdejší ministr zemědělství. Dopoledne navštívil expozici Potravinářské komory bývalý prezident Václav Klaus. Přijel také senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš či slovenský ministr zemědělství Jozef Bíreš.

Program výstavy je rozsáhlý. Lidé spatří nejsilnější sériově vyráběný traktor, zemědělské stroje historické i moderní. Po delší době se na agrosalon vrátili včelaři. Lidé uvidí hospodářská zvířata, zástupce genové rezervy českých krav i koní. Základní vstupné na výstavu zůstalo stejné jako loni: 200 korun. Organizátoři očekávají rekordní účast. Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních. Výstava potrvá do úterý 29. srpna, loni přilákala přes 114 000 lidí.