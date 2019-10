Aktivní zapojení jednotlivých center nemá žádná pravidla a jde pouze o dobrovolnou činnost. V Bechyni si podle Jolany Siblíkové připravili pro návštěvníky kávu a čaj a jak je u nich zvykem budou s úsměvem podávat informace. "Součástí akce je volný vstup do muzea, kde byla v sobotu vernisáží slavnostně zahájena výstava JITEX 70 - dozvuky v Bechyni a navštívit můžete i stálou expozici o historii města. A navíc se s námi projdete po starém hřbitově s nádhernými litinovými kříži, kde vás seznámíme s hroby zajímavých osobností zesnulých v Bechyni," zve veřejnost pracovnice infocentra.

Procházka po hřbitově se uskuteční díky spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Bechyně a startuje v 16 hodin od budovy Městského muzea. "Snažíme se zodpovědět jakýkoliv dotaz, který je nám položen, ale občas nás naši klienti dostávají do nesnází. Proč? Například se někdy těžko vysvětluje, že přehrada Slapy nemá nic společného s obcí Slapy u Tábora. I když ji vám vyhledávač v navigaci nabídne jako první možnost," upřesnila Jolana Siblíková.

Tak jak máme v České republice pestrou nabídku turistických cílů a zajímavostí, tak pestrý přístup ke Dni infocenter zaujali i jejich pracovníci. Připravili si například drobné dárky, znalostní kvízy, drobností, někde připraví občerstvení a podobně.

Volba nabídky, s níž turistická informační centra do tohoto dne přichází, je na každém jednotlivém pracovišti. Pro děti navíc nechala ATIC vyrobit balonky, které po 100 kusech distribuovala do takřka 150 infocenter v celé republice.

Na webových stránkách asociace www.aticcr.cz je aktuální seznam zapojených turistických informačních center. Do Dne TIC bude aktivně zapojeno každé třetí informační centrum v ČR.

„Když na začátku rada ATIC uvažovala o vyhlášení Dne informačních center, nevěděli jsme, jaký zájem pracovníků infocenter to vyvolá. Říkali jsme si, že to zkusíme, i kdyby se jich zapojilo jen několik desítek. Podle prvotního průzkumu již na začátku projevilo zájem kolem padesáti center, ale konečný výsledek zapojení takřka dvou stovek z celé České republiky je fantastický," zhodnotil za sekretariát asociace Jan Matouš dodal: „Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se v tento den přišla do infocenter na jejich činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat“.