Úzkokolejka se zastavila na začátku října roku 2022. Oblíbenou turistickou atrakci se podařilo znovu oživit až letos 10. srpna po téměř dvou letech. Vlaky na úzkorozchodné trati vozí cestující z Nové Bystřice do Hůrek vždy v pátek, sobotu a neděli. O jízdenky je velký zájem a lidé jsou ochotní zaplatit za svezení i vyšší cenu. Především slunečné víkendy bývají nabité. Turistické jízdy ale mají před sebou zřejmě poslední víkend.

„Máme objednávku od dopravce Good thing do konce září. Současný režim je takový, že v sobotu vozí cestující parní lokomotiva, ve zbylé dny pak dieselová s historickou soupravou. Na měsíc říjen zatím nemáme informace o tom, že by se tam některé dny mělo jezdit, ale pokud si to stávající dopravce nebo kdokoliv jiný objedná, tak samozřejmě není problém, abychom jezdili i dále,“ přiblížil současný stav vedoucí oprav Jindřichohradeckých místních drah Jan Píšala. V minulosti se těšily velkému zájmu i tematické výlety typu Mikulášská jízda nebo silvestrovský vlak. Také konání těchto tradičních akcí je pro letošek v jednání.

Přestože soupravy úzkokolejky mohou díky nově získanému osvědčení vyrazit na další část trati, zatím se tak nestane. Spuštění provozu na trase z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou není podle zástupců úzkokolejky na pořadu dne.

„O tom, kdy se tam začne jezdit s vlaky pro lidi v tuto chvíli nemám žádné upřesňující informace. Probíhala sice nějaká jednání s Krajem Vysočina ohledně objednávky dopravy ještě v letošním roce, ale vzhledem k tomu, že to bylo načasované akorát na období voleb, kdy zastupitelstva samozřejmě řešila trochu jiné věci, tak z toho zatím nejsou žádné výsledky a podle mých informací to vypadá spíše až na příští rok,“ konstatoval Jan Píšala, který příležitostně jezdí i jako strojvedoucí. V tuto chvíli se podle něj na zahájení provozu na další části trati nechystají vlaky ani lidé.

Firma JHMD je od podzimu roku 2022 v úpadku. Její provozovatel, Jindřichohradecké místní dráhy, skončil v insolvenci a dluží věřitelům přibližně 360 milionů korun. V současné době je na stole plán reorganizace společnosti, který čeká na schválení věřiteli. JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Za běžného provozu se po kolejích pohybovalo pět dieselových lokomotiv a jedna parní. Ročně svezly desítky tisíc lidí.