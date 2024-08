Úzkokolejka v minulém týdnu od Drážního úřadu získala osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Týká se ale jen zhruba šestikilometrové části trati z Nové Bystřice do Hůrek. Pro zbytek dráhy zatím povolení chybí a proto se vlaky musely přesunout na místo po silnici. I tuto komplikaci ale v JHMD úspěšně vyřešili a turisté se tak mohou těšit alespoň na krátké svezení. Podle informací Deníku už jsou totiž vlaky v Nové Bystřici.

„Pojede se třikrát nebo čtyřikrát denně v obou směrech. První vlak bude z Bystřice odjíždět v devět nebo chvilku po deváté hodině ranní. Čtvrtek, pátek a sobota by jezdila parní lokomotiva U46.101 z roku 1955, ostatní dny pak dieselová lokomotiva s historickou soupravou,“ upřesnil režim člen představenstva Jindřichohradeckých místních drah a vedoucí oprav JHMD Jan Píšala. Do podzimu by se podle něj obsluhované úseky trati mohly rozšířit. „Firma Swietelsky Rail už pracuje na oživení dalších úseků tratí a technicky to řeší i s Drážním úřadem. Posun by mohl nastat v řádech týdnů,“ doplnil. Nádraží v Nové Bystřici i Hůrkách zahájila přípravy na návrat vlaků už se začátkem srpna. Na obou místech fungují občerstvení i prodeje suvenýrů. Podrobnější informace k provozu a jízdním řádům by měli zástupci JHMD zveřejnit během pátečního dne.

Návrat vlaků alespoň na část trati vyvolává mírný optimismus také v dobrovolném svazku obcí na trati, které se na záchraně úzkokolejky podílejí. „Za mě je samozřejmě dobré, že se někde vyjede, ale ještě raději bych byl, kdyby padlo rozhodnutí, že se smí vyjet i z Jindřichova Hradce. Spodní úsek je sice pěkný, ale daleko od nás. Doufám, že třeba ještě během srpna by mohl na základě krajských smluv podle stabilních jízdních řádů vyjet dopravce i z Jindřichova Hradce,“ vyjádřil přání jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Úzkokolejka se zastavila na začátku října roku 2022. Její provozovatel, Jindřichohradecké místní dráhy, skončil v insolvenci a dluží věřitelům přibližně 360 milionů korun. Stanice na trase úzkokolejky na Jindřichohradecku i části Vysočiny po celou dobu obsluhují autobusy.