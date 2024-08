Po téměř dvou letech vyjedou v sobotu 10. srpna vlaky úzkokolejky opět na trať. Zatím budou na základě vydaného osvědčení Drážního úřadu obsluhovat pouze krátký úsek z Nové Bystřice do Hůrek. Historická souprava pojede tuto trasu čtyřikrát denně. Během podzimu by se provoz vlaků mohl rozšířit i na další části trati.

Na nádraží v Nové Bystřici v pátek v brzkých ranních hodinách dorazila parní lokomotiva U46.101 zvaná polka spolu s dieselovou lokomotivou a pěti vagóny. Jedna souprava by měla přepravit celkem 160 cestujících. V nádražním areálu je od rána rušno. Tamní občerstvení se na nadcházející víkend předzásobilo jídlem i pitím a probíhá také úklid vagónů. Na obnovení provozu úzkokolejky se každý den chodí ptát stovky lidí.

Jízdenky zakoupíte ZDE. Dospělý se sveze za 490 korun, senioři a děti za 290 korun.

„Úzkokolejka sem rozhodně patří, jen je škoda, že to trvalo tak dlouho. Jezdil jsem s ní spoustu let, ve srovnání s klasickým vlakem je to úplně jiný zážitek, hlavně pak s dětmi. Jsme s manželkou ubytovaní v kempu Osika a zítra si tam na vlak počkáme a zamáváme mu,“ řekl Deníku Luboš Pech z Pelhřimova, který se v pátek přišel na novobystřické nádraží podívat.

Spolu s dětmi zavítali na vlakové nádraží do Nové Bystřice i manželé Hordinovi. „Jsme do mašinek nadšenci a sám sleduji zprávy o úzkokolejce téměř denně. Už se samozřejmě moc těšíme. Dříve jsme jezdívali z Jindřichova Hradce do Bystřice a zpátky, jen tak, povozit se,“ povyprávěl Josef Hordina z Poděbradska. „Je to součást kempu Osika, a ta mašinka ho dělá úžasný, je velká škoda, že nejezdí. Doufáme, že teď už to zase bude dobré a kousek po kousku se to zase rozjezdí. I když člověk ví, že autem z Jindřichova Hradce dojede do Nové Bystřice za 20 minut, tak stejně raději jel hodinu úzkokolejkou, už jen pro ten zážitek,“ doplnila ho manželka Martina. Na nádraží se chtějí spolu s dětmi přijet podívat i v sobotu, aby jim tato velká sláva neutekla.

První vlak s cestujícími by měl z nádraží v Nové Bystřici do Hůrek vyrazit v 9 hodin ráno. Další jízdy budou následovat v 11, 14 a 16 hodin. Od pátečního odpoledne si lidé budou moci koupit jízdenky na stránkách uzkokolejky.cz, nebo pak osobně ve stanici Nová Bystřice. U příležitosti spuštění úzkokolejky nebude v sobotu chybět grilované prase a další občerstvení na obou nádražích v Nové Bystřici i Hůrkách. V prodeji budou i suvenýry, kalendáře, hrnečky nebo turistické známky.