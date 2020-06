Do 30. listopadu potrvá uzavírka od křižovatky ul. Budějovická x Havlíčkova až do poloviny prostoru Polikliniky č.p. 533 v Táboře. Uzavírka je úplná.

Do 10. září je naplánována uzavírka silnice č. III/1354 Bechyně a most ev. č. 1354-1. Jedná se o částečnou uzavírku.



Do 30. června je naplánována uzavírka silnice III/13527 mezi městem Soběslav a obcí Sedlečko u Soběslavě. Uzavírka je

úplná.