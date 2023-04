Ze stávajících pěti poboček v Táboře má v plánu Česká pošta tři uzavřít. Jedná se o pobočky pošty v Chýnovské ulici v Měšicích, na Žižkově náměstí a ve Světlogorské ulici na sídlišti nad Lužnicí. Zachovány by tak měly zůstat pouze pobočky v ulici U Bechyňské dráhy v těsném sousedství vlakového nádraží a v ulici Václava Soumara na Pražském sídlišti.

Pobočka České pošty na táborském Žižkově náměstí je jednou ze tří poboček, které v Táboře zaniknou. Z pěti zůstanou pouze dvě. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Plán České pošty vyvolal velké pozdvižení mezi řadou Táboráků. "Už teď jsou na pobočkách obrovské fronty, jak to na nich asi bude vypadat, když v Táboře místo pěti zůstanou jen dvě? To abychom si na vyzvednutí doporučeného dopisu nebo balíku brali půl dne dovolené," rozčiluje se Jana Procházková. Na poštu podle svých slov přitom chodí několikrát do měsíce.

"Pochopil bych, kdyby se měla zavřít nějaká pošta, kam skoro nikdo nechodí. Ale zrovna poštu na Sojčáku? Poštu, která obhospodařuje celé sídliště? To je vážně k neuvěření," podivuje se Jan Marek.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta na Táborsku

Situace nenechává chladného ani táborského starostu Štěpána Pavlíka. "V pondělí k tomu budeme na radě města zaujímat oficiální stanovisko. V Táboře mají zaniknout tři pošty, uzavření pobočky na Sojčáku si vůbec neumím představit, obsluhuje největší táborské sídliště s tisícovkami lidí. Budeme na Českou poštu apelovat i ohledně ostatních poboček, neumím si představit, jak by situace vypadala na těch zbývajících dvou pobočkách, k jakým by docházelo návalům," uvedl starosta a dodal, že zajištění poštovních služeb považuje za jeden ze základních úkolů státu.

Do pondělí si chtějí táborští radní důkladně prostudovat, zda a případně jaké mají možnosti rozhodnutí České pošty zvrátit. "Na poštu se přece nechodí jenom s dopisy nebo balíky, ale třeba i na CzechPoint. Nemáme digitalizaci zdaleka tak daleko, abychom se bez fyzického posílání obešli. Chápu, že existuje ekonomická motivace, ale nechat v pětatřicetitisícovém městě jen dvě pobočky mi přijde opravdu málo," podivuje se Štěpán Pavlík.

Nákup budovy pošty na Žižkově náměstí za cenu kolem 35 milionů přitom schválili táborští zastupitelé už koncem ledna, pošta tam podle původního záměru měla být zachována.

Tábor koupí budovu České pošty na Žižkově náměstí. Za téměř 35 milionů

"Můžeme se sice pokusit třeba s bezprostředně sousedícím Sezimovým Ústím o sdílení jedné společné, ale to situaci neřeší. Lidé potřebují poštovní služby využívat a potřebují mít pobočku v rozumné vzdálenosti. Tím je dosaženo také toho, že jednotlivé pobočky mají únosnou návštěvnost. Navíc je pro nás rozhodnutí překvapením, protože nedávno rada města schválila věcné břemeno a podobu nájemní smlouvy pro provoz pošty v pobočce na Žižkově náměstí, protože město od pošty kupuje celou budovu. Navíc pošta v historickém centru města je nepostradatelná. Nejen, že se tady zahuštěně trvale žije, ale sídlí tu mnoho institucí, jako školy, banky, úřady, divadlo, muzeum," uzavřel starosta.

Na Táborsku mají také zaniknout pošty na Husově náměstí v Sezimově Ústí a v Nádražní ulici ve Veselí nad Lužnicí. V každém z obou měst by tak zůstalo po jedné poštovní pobočce. V celých jižních Čechách jich má být zrušeno celkem 18.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjít na víc než osm miliard korun.

Hejtman: Je třeba najít ekonomicky udržitelný a fungující model



Pochopení pro krok vlády má jihočeský hejtman Martin Kuba: „To, že byl současný ekonomický model fungování pošty neudržitelný, bylo jasné dlouho a je logické, že vláda, pokud chce takovou službu občanům zachovat, musí nalézt ekonomicky udržitelný a racionálně fungující model, který obstojí v době neustálého nárůstu digitální komunikace a konkurence v oblasti logistiky," reagoval a nechce se nyní vyjadřovat ke konkrétním případům rušených poboček. „Jejich výběr měl vycházet z detailní analýzy pracovníků pošty a seznam by měl být diskutován se starosty, nehodlám se pouštět do hodnocení jednotlivých poboček, protože na to nemám dostatek informací," vysvětluje hejtman. To ale neznamená, že nepředpokládá, že se bude o některých poštách ještě vyjednávat. „Je logické, že tohle téma vyvolá velkou politickou diskuzi, protože se redukuje veřejná služba tam, kde jsou na ni lidé zvyklí. Za sebe bych jen všechny aktéry požádal, abychom tu diskuzi vedli co nejracionálněji s vědomím toho, že veřejné rozpočty jsou jen jedny a musíme z nich jako společnost zaplatit důchody, léčby pacientů v nemocnicích, provoz kvalitních sociálních služeb, školství, funkční policii, složky IZS a další věci a že je nutností hledat takové cesty, kde jsou veřejné prostředky vynakládány co nejúčelněji," uzavřel Martin Kuba.