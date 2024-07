Správa železnic nahlásila havárii železničního přejezdu v Horkách u Tábora. Oprava potrvá od pondělí 29. do středy 31. července, objízdná trasa povede přes Slapy u Tábora. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Od pondělí 29. července bude opravovat přejezd u železniční zastávky Horky u Tábora na trati do Bechyně.

Jak sdělil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, vedení města informaci obdrželo od firmy JANEV. "Správa železnic nahlásila havárii zmíněného železničního přejezdu. Oprava by měla končit ve večerních hodinách ve středu 31. července," uvedl Luboš Dvořák s tím, že vyznačená objízdná trasa povede přes obec Slapy.

close info Zdroj: Se souhlasem Města Tábor zoom_in Uzavření přejezdu a objízdné trasy v Horkách u Tábora.

Další uzavírka se týká chodců. Uzavřené jsou schody podél zrekultivované skládky z Maredova vrchu, z ulice Bydlinského do údolí Lužnice - ulice Na Bydžově. "Schody jsou místy rozdrolené a nebezpečné. Hrozí úrazy. Musely se uzavřít a bude následovat oprava. Technické služby Tábora by schodiště měly opravit do konce příštího týdne," upřesnil.

close info Zdroj: Se souhlasem Města Tábor zoom_in Uzavřené schody z Maredova vrchu.