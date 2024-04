/VIDEO/ Od soboty 30. března je uzavřený přejezd na hlavním silničním tahu z Veselí nad Lužnicí na Jindřichův Hradec - u Doňova. A řidiči znalí místních cest nepoužívají stanovenou objížďku přes Lomnici nad Lužnicí, Třeboň a Jindřichův Hradec, což je o desítky kilometrů delší. A tak "stará silnice" z Veselí na Kardašovu Řečici přes Drahov a Nítovice se stala opravdu frekventovanou cestou. Obrovský provoz je i přes Zlukov.

30. března začala rekonstrukce přejezdu v Doňově, který leží na hlavním tahu z Veselí nad Lužnicí na Jindřichův Hradec. Silnice I/23 je v tomto místě uzavřena do 14. dubna. | Video: Deník/Lenka Novotná

Přesto podle policejní mluvčí Lenky Pokorné dopravní policisté na Veselsku o prodlouženém svátečním víkendu v souvislosti s objížďkami nezaznamenali nějaké výrazné problémy. "Obecně byl všude zvýšený provoz, ale na objízdné trase nic řešit nemuseli," uvedla.

Vzhledem k výluce na železniční trati z Jihlavy do Veselí nad Lužnicí jsou po celé trase většinou také vypnutá signalizační zařízení na přejezdech. To však podle policejní mluvčí neznamená, že řidiči mohou přes přejezd jezdit jako by se ni nedělo. Obezřetnost je na místě. "Pokud na přejezdu není funkční signalizace a nesvítí bílé přerušované světlo, mají se chovat, jako kdyby to nebyl takto regulovaný přejezd," upozorňuje Lenka Pokorná.

To v praxi znamená, že když je železniční přejezd označen pouze samotnou dopravní značkou, nebo na světelném zabezpečovacím zařízení nesvítí bílé světlo, musí se řidič vždy jednoznačně přesvědčit, zda-li může přejezdem bezpečně projet.

Chování u přejezdu Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění. Řidič již nesmí přejíždět přejezd, je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. www.bezpecnecesty.cz

Cestující poveze i mikrobus

Uzavření přejezdu v Doňově má dopad i na samotné cestující na železnici. Jak informují České dráhy na svém webu, po dobu výluky, tedy do 14. dubna jsou osobní a spěšné vlaky nahrazeny autobusy v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec a jedou dle pravidelného jízdního řádu.

Kvůli opravě přejezdu u zastávky Doňov nepojede základní linka náhradní dopravy přes zastávky Doňov a Řípec. Tyto zastávky bude obsluhovat mikrobus jezdící po objízdné trase přes Újezdec v úseku Veselí nad Lužnicí – Řípec – Doňov – Kardašova Řečice, kde se bude sjíždět se základní linkou pro přestup cestujících.

Zastávka Mnich je obsluhována kyvadlovou linkou náhradní dopravy vedenou v úseku Kardašova Řečice (zde bude zajištěn přestup na autobus náhradní dopravy Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec) – Mnich a zpět. Tato linka bude organizována dle výlukového jízdního řádu, věnujte zvýšenou pozornost při plánování cesty po této trati.