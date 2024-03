Manévry techniky potřebné při stavbě rodinného domu zkomplikují život táborským řidičům. V polovině března na jeden den úplně uzavřou ulici Na Parkánech, hlavní tah z centra směrem na Bechyni. Obvyklou trasu nebudou moci využít ani autobusy a oklikou budou muset i chodci. S částečným omezením pak musí Táborští počítat po dobu jednoho roku.

Řidiči se musí připravit na omezení průjezdu ulicí Na Parkánech.Zdroj: Deník/Luboš Dvořák

S úplnou uzavírku ulice Na Parkánech je třeba počítat v sobotu 16. března 2024. Dotkne se úseku od bývalého pivovaru až k zatáčce u Kotnova. „Jedná se o tah směrem na Horky, Malšice, Bechyni či Týn nad Vltavou. Silnice bude uzavřená v místech za křižovatkou s ulicí nazvanou spojka Na Parkánech/Klokotská po křižovatku s ulicí Korandova a Klokotská (po konec hradeb)," upřesňuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Na novém asfaltu přes Jordánskou hráz auta drncají. Nejspíše bude nutná oprava

Jak dodává, vjezd bude povolen pouze vozidlům stavby. „Na uzavírku řidiče upozorní dopravní značení za hrází Jordánu, v Budějovické ulici a na Křižíkově náměstí, v opačném směru od Bechyně budou značky umístěny u lesoparku Pintovka a na Švehlově mostě."

Kudy se uzavírce vyhnout?

Hlavní objízdná trasa povede přes Údolní ulici. Vjezd aut na Staré Město přes ulici nazvanou spojka Na Parkánech/Klokotská do ulice Klokotská zůstane bez omezení. Jak to bude s linkami MHD?

Objízdná trasa pro autobusy č. 30, 60 a 61 povede ulicí Klokotská, a to obousměrně z důvodu obsloužení všech zastávek. Za zastávku Kotnov (směr autobusové nádraží) bude zřízena náhradní zastávka v prostoru před Bechyňskou bránou. Na linku č. 30 dopravní firma Comett Plus nasadí malé autobusy, aby mohly bezpečně projet Klokotskou ulicí a Bechyňskou bránou. Z těchto důvodů bude ulice Klokotská vyblokována v místech od křižovatky s ulicí nazvanou spojka Na Parkánech/Klokotská směrem k Bechyňské bráně. V opačném směru směrem do Bechyňské brány bude platit zákaz vjezdu s výjimkou právě autobusů MHD. Jak pojedou dálkové linky?

Bude zrušena zastávka Tábor, Na Parkánech a zřízena náhradní zastávka Tábor Lužnická, U Mostu. Objízdná trasa povede přes Údolní ulici. Co platí pro pěší?

Chodci využijí vyznačenou obchůznou trasu kolem pivovaru, dále pak k Bechyňské bráně. Stezka spojující ulici Na Parkánech a Lužnickou ulici bude po celou dobu stavby přístupná.

Ani po jednodenní úplné uzavírce ale trampoty neskončí. „Od pondělí 18. března 2024 naváže částečná uzavírka silnice č. II/137 v ulici Na Parkánech v délce trvání jednoho roku. Provoz ve stejném úseku budou v nutných případech manipulace se stavebním materiálem na nezbytnou dobu řídit semafory. Uzavírka jednoho pruhu smí být realizována pouze v pracovních dnech, a to od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 hod. Časy byly určeny tak, aby se vykládka materiálu vyhnula dopravním špičkám," přibližuje Luboš Dvořák.

„Město Tábor děkuje motoristům za pochopení a toleranci uzavírek," dodává. Dopravní omezení si vyžádala soukromá investice v sousedství silnice. Odbor dopravy vyhověl žádosti stavební firmy, která ve svahu pod komunikací buduje rodinný dům.