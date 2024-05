Jak upřesňuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, jedná se o tah směrem na Horky, Malšice, Bechyni či Týn nad Vltavou. "Rozhodnutí o přechodné úpravě provozu, zvláštním užívání a uzavírce vydal Odbor dopravy z hlediska výkonu státní správy. Žádost podala stavební firma, která ve svahu pod komunikací č. II/137 staví rodinný dům. Jedná se tedy o soukromou investici," vysvětluje Luboš Dvořák.

Úplná uzavírka silnice vznikne v místech za křižovatkou s ulicí nazvanou spojka Na Parkánech/Klokotská po křižovatku s ulicí Korandova a Klokotská po konec hradeb, přičemž vjezd bude povolen pouze vozidlům stavby.

"Na uzavírku řidiče upozorní dopravní značení za hrází Jordánu, v Budějovické ulici a na Křižíkově náměstí, v opačném směru od Bechyně budou značky umístěny u lesoparku Pintovka a na Švehlově mostě. Hlavní objízdná trasa povede přes Údolní ulici. Vjezd aut na Staré Město přes ulici nazvanou spojka Na Parkánech/Klokotská do ulice Klokotská zůstane bez omezení," dodal mluvčí radnice.

Jak to bude s linkami MHD?

Objízdná trasa pro autobusy č. 30, 60 a 61 povede ulicí Klokotská, a to obousměrně z důvodu obsloužení všech zastávek. Za zastávku Kotnov (směr autobusové nádraží) bude zřízena náhradní zastávka v prostoru před Bechyňskou bránou. Na linku č. 30 dopravní firma Comett Plus nasadí malé autobusy, aby mohly bezpečně projet Klokotskou ulicí a Bechyňskou bránou. Z těchto důvodů bude ulice Klokotská vyblokována v místech od křižovatky s ulicí nazvanou spojka Na Parkánech/Klokotská směrem k Bechyňské bráně. V opačném směru směrem do Bechyňské brány bude platit zákaz vjezdu s výjimkou právě autobusů MHD.

Jak to bude s dálkovými linkami?

Bude zrušena zastávka Tábor, Na Parkánech a zřízena náhradní zastávka Tábor Lužnická, U Mostu. Objízdná trasa povede přes Údolní ulici.