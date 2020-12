Jak se třetí adventní neděle 1990 promítla do pondělníku?

Na jedné stránce si zašermovali zastánci a odpůrci jaderné energetiky. Ty první přijela na besedu s občany podpořit delegace expertů z Francie a JP informaci o průběhu besedy nadepsala „S francouzskou bezstarostností“, ty druhé zase protijaderné iniciativyz Bavorska. JP zprávu o nich otitulkovala zase „S německou důkladností“. Stanovisko Strany zelených, která jejich návštěvu zorganizovala, vyjádřil v JP mluvčí strany Svatomír Mlčoch: „Nadstranické hnutí je naše šance. Je úplně jedno, jak vysoké jsou náklady na jadernou energetiku, protože jsou nemorální a nesmyslné.“

Lokálním tématům dominovaly ohlasy povolební. „Klid a důvěru!“ chtěl republikán Štěpán Machart, člen rady města. „Neberte prosím svými úvahami a ,zaručenými komentáři´ chuť do práce lidem, kteří byli na těžkém bojišti proti mafii, devastaci a k záchraně zchromlé ekonomiky v Českých Budějovicích povoláni výsledkem zcela regulérního a demokratického zastupitelstva města.“ A prosí o poskytnutí potřebného klidu k práci.

VIETNAMCI PRÝ ODEJDOU

Nová rada už také progresivně konala – inzerátem v JP oznámila výběrová řízení na vedoucí dvanácti odborů a sekretáře(ku) primátora pro tisk/zahraniční styky. Uchazeči, kteří se přihlásili do řízení vyhlášeného bývalým MěstNV, jsou do výběru zařazeni, sděloval inzerát.

Konference Vietnamců pracujících v ČSFR sděluje, že už žádní další nepřicházejí, mezivládní smlouva platí jen pro ty, kteří tady jsou, a do roku 1995 by se všichni Vietnamci měli vrátit do vlasti.

List oznámil nový tarif MHD od 1. ledna: dospělí I. pásmo 2 Kčs, II. 3, děti 1 a 2, pes 2, důchodci do 70 let 1, čtvrtletní síťovka 260 a 320, jednodenní 10, měsíční 100, pro organizace 340, bezúplatně důchodci nad 70 let.

Hlavním večerním programem televize byl český film Blázni a děvčátka, úplně nová balada Karla Kachyni.

Na inzertní stránce hledá rakouská společnost přes spol. s. r. o. Arret, Č. Budějovice, „k etablování se na českém trhu“ vedoucí provozů, programátory, prodejce, kteří mají podnikatelské ambice a jsou zvyklí vést zaměstnance, a nabídky chce posílat rovnou na H. Wedeniga do Pulkau. Fruta, s. p., přijme malíře-natěrače, osobní jednání nutné, a dělníky. Památky Tábor nabízejí trvalé pracoviště v Nových Hradech profesím klempíř a tesař, Agrokombinát Šumava v Trhových Svinech by přijal ihned zootechnika… Časopis Květy láká na předplatné, ale neuvádí cenu.

Po letech klatby se Ivan Lendl už objevil i v titulku, když prohrál v Mnichově se Wheatonem 2:6, 6:7.