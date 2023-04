Ještě nevíte, kam se o velikonočním víkendu vydat na výlet? Můžete vyrazit do České Kanady na tajemstvím opředený Beistein nad Číměří.

Na Jindřichohradecku kousek od Číměře ve směru na Dobrou Vodu se nachází hned vedle kamenolomu vrchol kamenec se zajímavým skalním útvarem. | Foto: Deník/Lenka Novotná

V Číměři odbočíte na Dobrou Vodu, čeká vás sice kopec, ale stojí to za to. Stačí v kopci před koncem lesa zahnout doprava. Po pár metrech opustíte lesní cestu a stáčíte se doprava do kopce. Po zhruba 300 metrech již uvidíte zajímavý skalní útvar na vrchu Kamenec, odkud budete mít i krásný výhled na kamenolom a samotnou Číměř.

Na poměrně vysoké skále podle hrady.cz stával blíže neznámý dřevěný hrádek či strážnice, ze které se zřejmě kontrolovala zemská stezka. Historické zprávy o lokalitě Beinstein ale neexistují. Archeologicky je její existence kladena do 15. století.

Založení strážního a ochranného bodu na Beisteinu je možné případně spojovat i s nebezpečím vyplývajícím z akcí skupiny lapků (mezi nimiž byl i Jan Žižka), kteří ve službách Bítovských z Lichtenburka na počátku 15. století působili v této oblasti a škodili na rožmberském zboží.

"Popravčí kniha pánů z Rožmberka dokonce obsahuje zápis k roku 1409, hovořící o úkrytu zmíněné lapkovské skupiny ve vsi Sedlo, vzdálené od Beisteinu jen necelých 5 kilometrů. Možnost, že byl Beistein založen naopak jako základna lapků, kteří by odsud prováděli své akce, se nezdá příliš pravděpodobná, neboť takové dlouhodobější využití zdaleka viditelného skalního útvaru by sotva ušlo pozornosti okolí," zmiňuje se na hrady.cz