V táborském útulku není nikdy nuda. Jak říká Zdenka Fürst, vždy je kolotoč příjmu, přípravy a adopcí roztočený a zaměstnanci se snaží se v něm nezamotat a vše zvládat správně, kvalitně, včetně výběru nových majitelů. V galerii si nyní lze prohlédnout zvířata vhodná k adopci a také díky videu nahlédnout do zákulisí útulku spadajícího pod Technické služby města Tábora.

Videoprohlídka zázemí Útulku pro psy a kočky Tábor. | Video: archiv Útulku Tábor pro psy a kočky

Prioritou je zajištění péče o psy a kočky a provoz útulku samotný. Najít vhodného člověka k adopci psů a koček je prý rok od roku těžší. „Jako by všichni dobří zájemci už své miláčky měli,“ usmívá se ošetřovatelka Zdenka Fürst.

Kastrace stále překvapuje

U nových páníčků apelují na vhodné zázemí, zkušenosti, zodpovědnost a promyšlené rozhodnutí o pořízení zvířete. „Jelikož máme v péči zvířátka bez průkazu původu, která nejsou určená k další reprodukci, odjíždějí od nás kastrovaná nebo s podmínkou kastrace po aklimatizaci v novém domově. Občas nás překvapuje, že se stále najdou lidé, kteří nemají v tomto směru zodpovědnost za počiny svého psa/kocoura a myslí si, že samci se kastrovat nemusí, že je to zbytečné, a neznají ani zdravotní výhody kastrací,“ podotýká Fürst.

V táborském útulku pro psy a kočky je plno. Podívejte se na ty, co hledají domov

Co se týče lidí, kteří ubližují zvířatům, ať už se jedná o traviče, rozhazovače připínáčků či nezodpovědné majitele, vidí zaměstnanci útulku výsledky jejich činnosti každý den v práci. „Například při vyzvedávání psů původními majiteli. Zvířata bývají mnohdy bez očkování, veterinární péče, se zdravotními problémy, zanedbaná, obézní. Lidé nechají venku toulat se na vlastní pěst i pár týdnů stará koťata. I v těchto chvílích se snažíme o pomoc, nasměrování, vysvětlení, aby zvířeti bylo lépe,“ dodává.

Nejde jen o venčení

Příležitostně se musí obrátit na Státní veterinární správu ČR, aby zvíře v rodině následně zkontrolovala a dohlédla na nápravu prohřešků. „Naše práce je prostě kompletní a těžká. Nezahrnuje jen venčení a uklízení bobků, jak se někteří domnívají,“ připomíná.

A kdo nyní čeká v táborském útulku na novou šanci, domov, ráj na zemi v podobě nového začátku?

K adopci Útulek Tábor pro psy a kočky má nyní připravené čtyři pejsky. Energického Egona, nervouška Luthera, elegána Diega a trdlo Emšu. „Všichni jsou úplně jiní a potřebují různé domovy. Na našem webu kluky představujeme. Mají tam základní informace, popis povahy, nároky na nový domov a úžasné fotografie od našeho velkého pomocníka, dobrovolníka Radka Havlíčka, který je pro naši inzerci klíčový,“ vysvětluje Fürst.

Táborský útulek legálně ozdobil místní sprejer, líbí se vám finální podoba?

Také do adopce připravují fenečku Clementinku. „Naši šťavnatou mandarinku, která je aktuálně po akutní operaci z důvodu zánětu dělohy. Ona konkrétně je současným symbolem bezohlednosti lidí. Pravděpodobně sloužila jako továrna na štěňata, měla za sebou několik císařských řezů, její duše je bolavá. Věříme, že až se zahojí, dokážeme jí brzy najít vhodný domov. Je nenáročná, milá, ale bude potřebovat klidný domov u jemných lidí,“ naznačuje ošetřovatelka.

Stejně tak bolavé téma je pro kolektiv táborského útulku německý ovčák, který dostal jméno Dante. „Ten byl dlouhodobě uzavřený v bytě, bez venčení a vhodné veterinární péče. Kluka nyní dáváme dohromady, dostáváme do vhodné kondice. Při příjmu měl bezmála padesát kilo, což i přes to, že je to velký pes, hraničilo s nadměrnou obezitou,“ popisuje s tím, že případ majitele je součástí správního řízení. „Stejně jako čtyři naši teriéři, u kterých se řízení táhne bezmála dva roky,“ dodává další příklad.

Nekonečná kočičí otázka

K adopci je nyní připraveno také šest koťátek, která mají svá jedinečná jména. „Ať už se jedná o ta inspirovaná podzimními lístečky nebo malé nakladatele. U kočiček je příprava na adopci dlouhá. Koťata přicházejí nemocná, slabá a musí se čekat, než bude možné je zbavit parazitů a očkovat. V procesu přípravy máme více kočiček, a to celkem deset,“ doplňuje Zdenka Fürst.

Doufá tak, že jakmile budou připravena, bude o ně také zájem a nebudou na domovy dlouho čekat. „Tím by náročná a dlouhá sezona koťat mohla být letos u konce. Péče o koťata je vždy náročnější od června do konce roku, pak bývá kočiček méně a máme čas nabrat síly do další sezony,“ popisuje nekonečný koloběh.

Tábor vyřešil kočičí otázku, a ještě za tento projekt získal cenu

Na webu útulku utulektabor.cz zájemci kromě videoprohlídky zázemí útulku najdou i podmínky osvojení a představení všech svěřenců. „Případně, pokud nemůžete adoptovat, ale chtěli byste zvířátkům pomáhat, můžete se podívat i do sekce věnované tomuto tématu. Aktuálně nám nejvíce schází granule pro koťata Royal Canin Veterinary Kitten Gastro Intestinal, která pomáhají nemocných bříškům našich koťátek,“ upozornila závěrem.