Pátrání po utonulém vodákovi v Krumlově pokračuje druhý den. Zatím bezvýsledně

Vltava je v těchto dnech nebezpečná, hladina je zvýšená a je zaznamenán větší průtok vody v řece, městem protéká 40 kubíků vody za vteřinu. "Situace na vodě je pro vodáky nebezpečná a riziková. Zvažte proto vaše schopnosti a zbytečně neriskujte," upozorňuje mluvčí.

Jihočeský kraj - Sjíždění Vltavy je nyní velmi nebezpečné! V podvečerních hodinách se na jezu v Českém Krumlově převrátil raft. Čtyři osoby vyplavaly, po jednom muži pátrají záchranáři a policisté, zatím bezvýsledně! Buďte opatrní, používejte plovací vesty, neriskujte!#policiejck pic.twitter.com/X7J5CoIS0O — Policie ČR (@PolicieCZ) July 5, 2022

Řada vodáků ale varování nerespektovala a na řeku vyjela, i s malými dětmi.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Jeli jezem, ne šlajsnou

Podle lidí, kteří tragédii v Českém Krumlově přihlíželi, si vodáci v raftu navzdory varování lidí ze břehu vybrali trasu přímo přes korunu jezu, nikoli přes šlajsnu, a to se jim stalo osudným. "Nejeli prostředkem, to by asi dali v pohodě, ale blízko kozy, a tam je se voda úplně propadne. Znám to tam, chodím tam na ryby, a vím, co to udělá," přiblížil jeden z nich.

Podle krumlovského voroplavce Radka Šťovíčka jez pod kostelem, zvaný také U Mrázků, za vysokého stavu nejnebezpečnější ve městě. "Voda tam opravdu silně pulzuje. Jeli jsme tam i zkušební plavbu šlajsnou na voru a úplně to tam nakopává," přiblížil před dvěma lety, kdy řekou teklo také čtyřicet kubíků za vteřinu. "Nedejbože, aby to jel někdo přes korunu. Je tam válec minimálně dva metry široký a věřím tomu, že kdyby nás to chytlo, tak i s velkým vorem budeme mít problémy se z toho dostat."

Vltava v Českém Krumlově 6. července 2022, tedy den po tragédii, kdy se na jezu pod kostelem utopil vodák.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Současný průtok je podle něj opravdu síla a lidé by si měli uvědomit, že kubík vody je jedna tuna. "Na téhle vodě je opravdu dobré se rozmyslet, jestli na to mám, nebo nemám. Je důležité si zvolit také správou loď a v neposlední řadě si jakékoli problematické místo, hlavně jezy, pečlivě před splutím prohlédnout. A přenést jez po suchu, to není žádná ostuda. Je nutné se podívat i do šlajsny, do propusti se mohou vklínit stromy a větve, což je nebezpečné stejně jako válec na jezu. Když do toho vlítnete, už je pozdě." varuje.