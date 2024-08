Pro veřejnost, hasiče i myslivce

Starostka Šárka Kolářová ukazuje staré fotografie i budoucí podobu prostřednictvím vizualizace.

Vypráví, že z historického objektu čp. 48 s asi hektarovou zahradou bude objekt sloužící místním spolkům i samotné obci. „Budova bude sloužit obecním potřebám, v projektu jsou navrženy klubovny místních činných spolků, a to hasičů a mysliveckého spolku Jestřáb, Uvnitř bude také kancelář obecního úřadu, místní knihovna, skladové prostory a v podkroví dva byty,“ zmiňuje.

Vila postavená v roce 1931 stála asi 20 let bez jakýchkoliv oprav. Původně šlo o rodinný dům Mašků, kteří vlastnili veškeré okolní lesy a polnosti. V restituci objekt dostala zpátky do vlastnictví jejich vnučka Jindra Čekanová, která musela nechat opravit nejdůležitější část budovy, a to střechu. Po opravě ji prodala soukromému majiteli, ten však žádné další opravy nerealizoval. „Dům dále chátral a ve své náhlé tíživé finanční situaci se rozhodl vilu prodat,“ vysvětluje starostka s tím, že obec se v té době o prodeji dozvěděla na internetu a projevila o nemovitost zájem.

Do konceptu zapadl i okolní park

Obec Ústrašice je vlastníkem od roku 2015. Od této doby se začalo přemýšlet, co s nemovitostí dále. „Řešili jsme na každém zastupitelstvu, čím začít. K budově patří i velká zahrada, kde bychom rádi dali prostor setkávání, a proto zde chceme vybudovat tzv. multifunkční veřejný prostor pro širokou veřejnost. Kromě dětského hřiště, workoutového hřiště, keřového bludiště, ohniště a pískoviště pro děti tam vybudujeme i reprezentativní část, která bude sloužit pro potřeby svateb, soukromých oslav, slavností a dalších akcích pořádaných obcí,“ doplňuje podrobnosti spoluautorka projektu architektka Andrea Blažková.

Vrací původní podobu

„Objekt není předmětem památkové ochrany, přesto bychom rádi zachovali původní podobu domu i zahrady. Současná vize je vše vrátit co nejvíce do historické podoby i uvnitř objektu, kde mizí dodělávané příčky a zůstávají jen nosné zdi. Tím tak znovu otevřeme prostory, které dostanou novou funkci. Nový bude pouze bezbariérový přístup,“ zmiňuje architektka.

Kromě úřadu, knihovny i byty

Ateliér TA HANNA prostřednictvím architektek Hany Košové a Andrey Blažkové navrhl v dodnes nevyužitém podkroví dva menší byty pro potřebu obce, které budou Ústrašice financovat ze svého rozpočtu. „Dvě nižší podlaží domu budou sloužit převážně místní správě a samosprávě, sklepní prostory poslouží jako skladovací plochy a technické zázemí domu,“ dodává starostka Kolářová.

S realizací samotné rekonstrukce pomůže Krajský investiční fond (KIF) částkou 5 milionů a další peníze z dotačních titulů Operačního programu životního prostředí (OPŽP) na financování energetických výdajů a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zelenou infrastrukturu. Se získáním finančních prostředků obci pomáhá dotační specialista Jan Lanči společně s firmou Rergio projekt zastoupenou Petrem Kuklou a Lucií Machovou.

Realizace již začala

Výběrové řízení na zhotovitele prvního a druhého patra včetně suterénu vyhrála firma P-Plast z Lomu u Tábora. Harmonogram prací si její zástupci naplánovali na asi 1,5 roku. Úpravy zahrady mají následovat v roce 2026. Stavební povolení vydal Stavební úřad Sezimovo Ústí. Součástí realizace je i vybudování nové příjezdové cesty k objektu.

Investice do této vily má potenciál pozitivně ovlivnit život v obci a přispět k udržitelnému rozvoji regionu. „Obec Ústrašice leží jako ostrůvek obklopený prstencem zemědělských ploch v okolních lesích a taková je i vize tohoto prostranství. Vila uprostřed obklopená zelenými prvky přírody,“ uzavírá architektka Andrea Blažková.