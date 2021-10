Vloni začal Jiří Kopal usilovat o to, aby prezident Janu Horalovi udělil in memoriam v roce 10. výročí Horalova úmrtí státní vyznamenání. A podařilo se. Jan Horal je opravdu na seznamu vyznamenaných osobností, jejichž zásluhy Miloš Zeman ocenil u příležitosti dne 28. října 2021.

„Pana Horala jsem si vážil pro jeho lidský přístup, houževnatost a profesionalitu," zdůvodnil svou iniciativu Jiří Kopal a doplnil, že státním vyznamenáním jsme mohli v roce 10. výročí Horalova úmrtí poděkovat za vše, co pro nás a naši republiku vykonal.

Jan Horal získal in memoriam medaili Za zásluhy I. stupně, a to za zásluhy o stát v oblasti kultury. Rodák ze Stráže pri Čope působil ve druhé světové válce v britských jednotkách v Africe a posléze se jako příslušník Čs. obrněné brigády účastnil obléhání francouzského přístavního města Dunkerque. Po únorových událostech roku 1948 emigroval do Švédska, kde se stal úspěšným. Po roce 1989 se navrátil do Československa a začal zde podnikat v hotelovém průmyslu. V Českém Krumlově zakoupil dva hotely, Hotel Růže a Hotel Měšťák, později přejmenovaný na The Old Inn.

Za svůj podnikatelský záměr investovat do rekonstrukce obou hotelů, a vytvořit tak mnoho pracovních míst ve městě, získal Jan Horal v roce 2001 Cenu města Český Krumlov za rok 2000. Nádvoří Hotelu Růže se poté po deset let stalo místem předávání tohoto ocenění.

Jan Horal rovněž inicioval setkání podnikatelů a založení Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov v roce 2009. Také se živě zajímal o židovské památky ve městě (židovský hřbitov a synagoga). „Přicházel s nápady, jak naše město ještě více obohatit, díky němu byla například upravena a otevřena nová kuželna U Trojice. Příchodem do Českého Krumlova jakožto silný investor přispěl k oživení cestovního ruchu v regionu," vyzdvihl budoucí lékař Jiří Kopal, který se narodil v Českých Budějovicích, ale celý život žije v Českém Krumlově.

Další vyznamenaní Jihočeši

U příležitosti řádového dne 28. října 2021 vyznamenal prezident Miloš Zeman také další Jihočechy. Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy ocenil bývalého vojenského pilota a kosmonauta, českobudějovického rodáka Vladimíra Remka, a to za významné proslavení vlasti v zahraničí. In memoriam pak získal medaili Za zásluhy I. stupně filmový a televizní režisér František Filip, a to za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. František Filip se narodil v Písku, kde v 70. letech minulého století natočil televizní film Lístek do památníku. „Písek jsem znal z mládí, takže jsme tam jeli natáčet takříkajíc najisto," vzpomněl na filmování režisér pár let před svou smrtí.

Jiří Kopal doplnil, že Jan Horal spolupracoval mimo jiného s pobočkou Rotary klubu v Českém Krumlově. Byl dlouholetým sponzorem Festivalu komorní hudby Český Krumlov a členem festivalového výboru. Za svou celoživotní charitativní práci, která se týkala především boje za navrácení práv a důstojnosti českým vojákům, byl v roce 2004 vyznamenán Řádem britského impéria (MBE), v roce 2007 jej Francie ocenila Řádem čestné legie.

K iniciativě Jiřího Kopala za udělení státního vyznamenání pro Jana Horala se připojilo více než 30 osobností, spolků, společností a odborných společností. Mezi nimi například i poslední žijící čs. letec RAF Emil Boček nebo Sdružení průvodců Český Krumlov.