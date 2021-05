„Úřední hodiny budou již v normálním režimu. Budovy budou odemčeny i mimo úřední hodiny,“ uvedl tajemník. Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 3. května stanoveny už v běžném režimu:

Pondělí: 8 - 17 hodin

Úterý: 13 - 15 hodin

Středa: 8 - 17 hodin

Čtvrtek: 13 - 15 hodin

Pátek: 8 - 11.30 hodin

K tomuto „uvolnění“ město Tábor přistupuje vzhledem k příznivě se vyvíjející epidemiologické situaci a na základě doporučení centrálních orgánů. Město Tábor ale i nadále prosí veřejnost, aby v co největší míře, pokud je to možné, preferovala kontakt s úřadem v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem, pokud je to možné.