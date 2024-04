Zlomek vteřiny, jedno špatné rozhodnutí a pestrý život Martina Trnky se změnil v boj o holý život. Když tenhle aktivní čtyřicátník o Velikonoční neděli dováděl s dcerou Nelinkou na zahradě svého domu ve Svinech nedaleko Veselí nad Lužnicí, skočil do bazénu. A v ten moment se vše zlomilo. Martin dopadl tak nešťastně, že si poškodil obratle. V nemocnici teď v umělém spánku a napojený na plicní ventilaci zápasí o život.

Martin Trnka žil do svého úrazu velmi aktivně. Alfou a omegou byla jeho rodina. | Foto: Z rodinného archivu

Šok a obavy zažívají nejen jeho nejbližší, ale i řada kamarádů. Právě ti se rozhodli na nic nečekat a alespoň tak, jak je to v současné chvíli možné, Martinovi a jeho rodině pomoci. „Lékařské prognózy nejsou vůbec optimistické,“ je si vědom rodinný přítel Petr Semrád. Společně s ostatními známými chce ale udělat vše pro to, aby Martin svůj boj o život vyhrál, mohl znovu vidět svou milující rodinu a z úrazu se co nejlépe zotavil, ale také podpořit jeho ženu a děti.

„Přemýšleli jsme, jak co nejefektivněji pomoci. Mě oslovil právě kolega Petr Semrád, protože věděl, že mám již zkušenosti s pořádáním charitativní akce,“ vysvětluje veselský policista Ondřej Štěpáník, jak se zapojil do plánů na pomoc rodině Trnkových. Jednou z cest je sbírka. Přispět do ní může každý, a to na transparentní účet 5440357073/0800. „Naším cílem je vybrat co nejvíce peněz, které pak předáme Martinově manželce,“ naznačuje. A nezůstane jen u této sbírky. Jednou z možností je pomoci sportem. A to je parketa sportovce Ondřeje Štěpáníka. „Chceme pro Martina uspořádat benefiční akci,“ naznačuje plány na další měsíce.

Ty dostaly rychle i konkrétní obrysy. Akce se uskuteční 7. září od 12 hodin na fotbalovém hřišti ve Svinech a všichni, kdo se rozhodnou svou účastí a příspěvkem do zapečetěné kasičky pomoci dobré věci, se mohou těšit na nabitý program. Už nyní pořadatelé slibují cvičení s úspěšnou atletkou a strakonickou rodačkou Terezou Petržilkovou, benefiční běhy pro děti i dospělé, ukázku zákroku policejní zásahové jednotky a řadu hudebních vystoupení, při nichž nebude chybět ani VIP hvězda, jejíž jméno organizátoři odtajní až později.

Právě hudba a divadlo jsou pro Martina Trnku srdeční záležitostí. Nadání prokázal už v dětství, které prožíval v Neplachově a ve Svinech. „Působil v několika kapelách, naposledy vystupoval s kapelou Návraty. Několik let působil jako člen Bechyňského divadelního spolku Lužnice,“ připomíná Petr Semrád a dodává, že Martin hýřil aktivitou snad ve všech oblastech života. „Nezkazil žádnou zábavu, pořádal různé kulturní a sportovní akce v obci, dokázal oslovit spoustu lidí. Byl osobností i v pracovním prostředí, kde dokázal vytvořit velký a úspěšný tým,“ vyzdvihuje jedinečnost kamaráda.

Vlastnostmi, které na Martinu Trnkovi imponují všem, kdo ho kdy poznali, jsou ale především laskavost a obětavost. „Vzal si do péče nevlastní dcerku Barborku, vychoval ji od útlého věku a vtiskl jí svůj obraz milého a obětavého člověka. Postupem času potkal Martin svou osudovou lásku Janičku. S tou postavil ve Svinech dům, kde společně vychovávali její dcerku Elišku a společnou dcerku Nelinku,“ líčí Petr Semrád rodinnou idylu, která před pár dny nečekaně dostala obrovskou ránu. Je načase Martinovi jeho obětavost a laskavost vrchovatou měrou oplatit!