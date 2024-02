Hned několik důvodů ke stěhování

Ke stěhování soběslavského pracoviště se vedení Úřadu práce ČR (ÚP) rozhodlo ze dvou důvodů. Tím prvním je nevyhovující dispozice současných prostor na třídě E. Beneše. „Budova, kterou užíváme, totiž není bezbariérová, což dlouhodobě činí problémy například seniorům, zdravotně postiženým nebo maminkám s kočárky,“ vysvětluje Kaczor.

Problém dělá i uspořádání vnitřních prostor. „Stávající objekt je pro naši instituci velmi nepraktický. Chybí tam nejenom vhodné čekárny pro klienty, ale ideální tam není ani zázemí pro zaměstnance,“ dodává.

Dalším důvodem jsou relativně vysoké provozní náklady, způsobené prý zejména špatnými termoizolačními vlastnostmi budovy.

Nové, moderní, bezbariérové a s minimálními náklady

Po lepších prostorách v Soběslavi se ÚP poohlížel již déle, ale teprve uvolnění části prostor v budově finančního úřadu v Soběslavi k 1. lednu 2024 se stalo správným impulsem k přestěhování agendy. „Naše nové působiště ve Wilsonově ulici je moderní, bezbariérové a také provozně úspornější. Nutno podotknout, že v nových prostorách nebude ÚP hradit žádný nájem, protože se jedná o budovu státu,“ vyzdvihuje výhody.

Nezaměstnanost na Budějovicku stoupla. Zájem je o řidiče kamionů a o dělníky

Podle Kaczora nejstarší agenda, tedy agenda zaměstnanosti, funguje na soběslavské třídě E. Beneše již od dob svého vzniku, tedy od počátku 90. let. „Dávkové agendy k nám byly z obcí převáděny postupně, agenda státní sociální podpory v roce 2004 a agenda hmotné nouze a příspěvku na péči v roce 2012. Dá se tedy říci, že se stěhujeme po relativně dlouhé době působení v současných prostorách, ale také po zralé úvaze, ať už jde o komfort pro klienty, nebo o náklady, které se samozřejmě snažíme minimalizovat,“ doplňuje.

Stěhování naplánovali tak, aby nemělo vliv na veřejnost

Harmonogram stěhování zvolili tak, aby dopady na poskytování služeb byly minimální a zájemci o služby měli informace s dostatečných předstihem. „Z tohoto důvodu jsme stěhování naplánovali na čtvrtek 29. února a pátek 1. března, kdy nejsou v agendách nepojistných dávek úřední hodiny. Pokud jde o agendu zaměstnanosti, tedy evidenci nových nezaměstnaných klientů, je možné v obou zmíněných dnech využít služeb pracovišť ve Veselí nad Lužnicí nebo v Táboře. Nicméně klient má na zaevidování tři pracovní dny, takže i člověku, který by případně přišel o práci ve čtvrtek 29. 2., stačí se zaevidovat až v úterý 5. 3., aniž by to pro něj mělo jakékoliv negativní důsledky,“ podotýká Pavel Kaczor s tím, že tak nepředpokládá, že by dvoudenní přerušení provozu způsobilo nějaké potíže.

V nových prostorách zahájí ÚP plnohodnotný provoz v pondělí 4. března. „Sídlit budeme v přízemí budovy finančního úřadu. Jednotlivé agendy budou zřetelně označeny a věřím, že i pro klienty to bude změna k lepšímu. Zejména díky bezbariérovosti a důstojným čekacím prostorům na chodbách budovy,“ podotýká ředitel ÚP.

Propouštění bez udání důvodů? Stát by musel zvýšit výdaje, míní odboráři

Samozřejmě i pro zaměstnance je to změna. „Řekl bych, že se vesměs do nového působiště těší, protože jde o novou budovu dispozičně řešenou jako úřad, což je pro naše fungování klíčový a příjemný rozdíl,“ míní.

Až do konce března, počínaje středou 6. března, bude v místě nového působiště ÚP v Soběslavi poskytovat vždy v pondělí a ve středu v 1. patře budovy v kanceláři číslo 219 své služby také finanční úřad. „Zejména co se týče poradenství v oblasti daňových přiznání. Pro některé soběslavské klienty tedy může být komfortní, že ve zmíněných dnech budou v téže budově souběžně dostupné služby obou našich úřadů,“ uzavírá Pavel Kaczor.