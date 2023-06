/VIDEO, FOTO/ Muzeum zemědělských strojů a obrazárna v Želči u Tábora zažilo v sobotu 10. června stejnou atmosféru, jakou lze jen přiřadit k okamžikům jejího otevření.

Vernisáž v Želči. | Video: Deník/Petr Škotko

Na tom se shodla většina účastníků vernisáže obrazů jihočeského krajináře Valentina Horby a skulptur uměleckého kováře Davida Habermanna.

Oba umělci byli počtem návštěvníků, který se pohyboval kolem 150 lidí včetně velkého počtu zájemců ze Strakonic, nadšeni a zaskočeni. „Nevím, co na to říci. Takovou návštěvu jsem nečekal,“ řekl Valentin Horba.

Vernisáž uvedl český prozaik, kurátor a galerista Pavel Šmidrkal. „Už před lety jsem se seznámil s Valentinem Horbou, který se představil jako amatérský malíř. Tehdy jsem ho odmítl,“ vzpomínal na počátky spolupráce Pavel Šmidrkal. Uběhlo několik let a osud oba svedl opět dohromady. „Když jsem Valentinovi volal, že chci jeho obrazy vystavit, řekl mi: My se ale známe. Už jsme spolu mluvili a poslal jste mě do…“ pokračoval galerista.

Díky tomu, že se oba nakonec domluvili, ale mohou nyní návštěvnici špejcharu vidět na 120 obrazů a několik desítek kovářských fantazií. „Je to náš život. Bez toho, co děláme, bychom nemohli a neuměli žít,“ odpověděli oba umělci na otázku, co pro ně jejich práce znamená.

V dalších proslovech se vystřídali ředitelka Muzea středního Pootaví ve Strakonicích Ivana Říhová, senátor Tomáš Fiala, místostarosta obce Želeč Luboš Rypáček a další. "Přemýšlel jsem nad stylem, kterým Valda maluje. Nazval bych ho takovým Prácheňským naivistou," přejmenoval Valentina Horbu senátor Tomáš Fiala.

V rámci vernisáže došlo také na křest knihy Máme zaseto, která přibližuje tvorbu Valentina Horby. Výstava trvá do konce června.

- Objekt špejcharu, zbudovaný kolem roku 1802 na půdorysu 683 metrů na vyvýšeném místě (návětrném návrší) blízko středu obce Želeč, přestal sloužit svému účelu a postupně chátral.

- V roce 2002 změnil majitele, byl postupně v průběhu let opraven do současného stavu. Během rekonstrukce došlo na generální opravu opláštění, přičemž fasáda svou výzdobou a barevností (kombinace žluté s bílou) ctí prvky užívané na stavbách obdobného typu v regionu. Střecha byla znovu pokryta červenou pálenou taškou, klempířské prvky jsou z měděného plechu. Vnitřní omítky jsou strukturované, s nátěrem v jemně dvoj až trojbarevném prolínání.

- V prvním patře zůstalo zachováno původní trámoví a dřevěná podlaha z fošen, citlivě vyspravena a ošetřena tak, aby vznikl reprezentativní prostor, který by co nejlépe vyhovoval požadavkům moderního výstavnictví a zároveň tlumočil věrně starou tesařskou práci. Přitlumený příliv denního světla umožňují původní malá okna nerušeně osazená dřevěnými rámy s izolačním dvojsklem.

- V přízemí určeném pro přehlídku staré zemědělské techniky byla na podlahu zasazena dlažba, která svým hnědým odstínem koresponduje s dřevěnými nosnými trámy a stropem. Rekonstruované je i sociálního zařízení.

- Budova stojí u hlavní silnice od Plané nad Lužnicí směrem k Soběslavi a Bechyni a je zde místo vhodné jako parkoviště. Z budovy je překrásný výhled do místního kraje – Kozákova.