Zatím jsou Zelené vrchy spíše hnědé, ale už brzy by se měly dočkat slibovaného mobiliáře i výsadby. Projekt renomovaného ateliéru Krejčiříkovi z Valtic se tak konečně dočká realizaci. Pod rukama těchto krajinářských architektů vznikly například i skvostné zahrady kolem zámku a pivovaru v Písečné, kterým se přezdívá jihočeské Versailles.

Jak přiblížil plánský starosta Jiří Šimánek, realizace kopcovitého parku v blízkosti rybníku Hejtman a tzv. Hraběcí pěšinky vedoucí k zámku Strkov, vyjde včetně výsadby a mobiliáře na 9 milionů korun. Město na zeleň a část vybavení získalo dotaci 1,7 milionu z programu Životní prostředí.

Na řadě jsou cesty a výsadba

Tvar Zelených vrchů už principiálně zůstane. „Na zastupitelstvu budeme schvalovat firmu, která má realizovat cesty, ty by měly být hotové do tří měsíců,“ zmínil starosta.

Na podzim by mělo dojít k výsadbě zeleně. „Další společnost vysadí během října stromy, keře, jejím úkolem bude i osev travou. Řádově by mohlo být hotovo do listopadu,“ odhaduje Jiří Šimánek.

Celá realizace se zdržela kvůli úpravě projektu, obyvatelé okolního satelitu si přáli úpravy, které architekti akceptovali. Došlo ke snížení vrcholků, odstranění vyhlídkové věže či lávky.

Lesopark má být v budoucnu místem pro aktivní odpočinek, relaxaci s trávníkem pro piknik, fitness aktivity s řadou nových prvků i malým altánkem. „Občané si budou moci vybrat, čemu se věnovat. Na dvouhektarovém pozemku najdou vyžití všechny generace, děti různé atrakce, prolézačky i nerezovou skluzavku. Dospělí budou moci využít workoutové hriště, lavičky i další mobiliář. Chceme zde umístit i několik diskgolfových košů, aby si mohli vyzkoušet i tuto populární aktivitu,“ dodal.

Město také požádalo o spolufinancování Nadaci ČEZ. „Rádi bychom získali nějaké finance z grantového programu Oranžové hřiště, který se vztahuje na výstavbu dětských i víceúčelových sportovních hřišť,“ zmínil Jiří Šimánek.

Jak doplnila za ateliér Krejčiříkovi Aneta Dalajková, park Zelené Vrchy v Plané nad Lužnicí je budován se záměrem vytvoření příjemného místa pro aktivní trávení volného času návštěvníků všech věkových kategorií. "Úpravy mají zároveň zvýšit biodiverzitu, hygienické a ekologické funkce lokality," vysvětlila.

Centrálním prvkem návrhu je terénní modelace procházející téměř celým řešeným územím. "Modelace terénu vytváří dva pahorky, které zároveň plní i funkci protihlukového valu například k odclonění nežádoucího hluku. Malé i větší děti se mohou vyřádit a příjemně unavit na hřištích s dlouhými nerezovými skluzavkami a neobvyklými prolézačkami umístěnými pod svahem, aby byly snadno dostupné i pro kočárky," dodala Dalajková.

Na své si přijdou i teenageři a dospělí. "Pro ty je navržena venkovní posilovna, stovky metrů profilovaných parkových cest vhodných pro běh – a také posezení ve svahu pod dubem pro přátelská sousedská setkávání. Senioři při klidnějších procházkách jistě ocení lavičky, rozmístěné ve stinnějších koutech u fitness nástrojů, určených právě pro ně. Navrhnuta je zde i plocha na discgolf a basketbalový koš," upřesnila do detailů vyjádření starosty.

I zimní zábava a sochy

Vytvořené svahy lze v zimě využít pro sáňkování. V rámci výběru jednotlivých prvků byla dána přednost přírodním materiálům v kombinaci s moderním a neotřelým designem. "Po celém parku budou rozmístěny dřevěné sochy z řezbářského sympozia. Blízká rozsáhlá vodní hladina rybníka Hejtman je nejen příslibem příjemnějšího mikroklimatu v horkých letních dnech, ale tvoří i kulisu s atraktivními výhledy. V rámci připomínek nejbližších obyvatel lokality bylo upuštěno od vyhlídkové věže a lávky a snížili se i mírně vrcholky modelací," konstatovala Dalajková.

Důležitým aspektem parku je, že má sloužit nejen lidem, ale i místní fauně a flóře. "Díky výsadbám rozmanitých druhů stromů a keřů, které jsou v naší krajině původní, dojde ke zvýšení druhové pestrosti – a tím i atraktivity lokality pro živočichy zejména ptactvo, vyskytující se v okolí rybníka, nebo v přilehlé lipové aleji.

Směr profilování terénních nerovností je, spolu s výsadbou, navržen také s ohledem na blízkou kachní farmu tak, aby byla vytvořena bariéra pro omezení šíření zápachu z tohoto zařízení do okolní zástavby," uzavřela za autory projektu.