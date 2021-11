„My jsme jedineční v tom, že na tabulkách máme samé odborníky. Jsou to lidé, kteří už něco umí a mají armádě co nabídnout. I proto část roty v rámci čtrnáctidenního cvičení pomáhala například s přípravou techniky na zimní období nebo při výstavbě humanitární základny,“ prozradil velitel záchranné čety záchranné roty Aktivní zálohy 151. ženijního praporu poručík Radan Kukal.

Ohledně přípravy na zimu se v bechyňské posádce jedná o pilotní projekt.

„Doteď jim prapor poskytoval instruktory, chystal pro ně zaměstnání a teď očekáváme, že nám to trochu oplatí. Jde hlavně o pomoc rotám, které v poslední době zajišťovaly očkovací centra, byly nasazeny na pomoc při odklízení následků tornáda na Moravě nebo plnily další úkoly. Každá ruka je pak dobrá, protože práce je hodně a lidí málo,“ potvrdil přednosti zapojení záložáků do vojenského života náčelník skupiny bojové přípravy 151. ženijního praporu nadporučík Jan Kosík.

Jedním z unikátů mezi záložáky je rotný Jan Javůrek – velitel přepravního družstva. V civilu pracuje jako vrchní chovatel slonů v Zoo v Ústí nad Labem. Zároveň je v současné době jedním ze dvou strojníků u 15. ženijního pluku, který má oprávnění řídit PTS-10, tedy pásový obojživelný transportér, a je zařazen na tabulce strojníka PTS.

„S touto technikou mám odježděno spoustu hodin. V roce 1997 jsem s ní jako záklaďák zasahoval při povodních na Moravě. Proto vím, jak se PTS chová nejen na souši a klidné vodě, ale i na divoké rozvodněné řece,“ upřesnil svoje zkušenosti Javůrek.

„Honza má z reálného nasazení řadu cenných zkušeností. Vyprávěl nám například, jak rozpárali břicho PTS o fotbalovou bránu na fotbalovém hřišti, kde zrovna zachraňovali,“ dodal Kukal. Díky tomu je chovatel slonů rotný Javůrek pro vojáky z povolání více než platným pomocníkem.

Do Bechyně se v rámci služby v aktivní záloze vrátil i rotmistr Jan Valenta - zástupce velitele záchranné čety. „Sloužil jsem tu u ženijního praporu jako záklaďák ještě pod 4. brigádou rychlého nasazení,“ sdělil. V civilním povolání je Valenta mechanizátorem zemědělských strojů a po vojně pracoval i jako dopravní policista, řidič autobusu, strojník stavebních strojů nebo jeřábník.

V aktivních zálohách je držitelem oprávnění pro řízení vozidel ozbrojených sil, vojenského strojnického průkazu pro kolové nakladače, pásové dozéry, traktorbagr, autobagr UDS, teleskopický manipulátor a čeká na přepsání civilních jeřábnických a vazačských průkazů.

„Jsem rád, že tady mohu přiložit ruku k dílu a kolegům z pluku pomoci opravovat techniku a dávat jí do pořádku. Při minulém cvičení nás velitel praporu požádal, jestli bychom nedokázali zprovoznit kolový nakladač, který už několik let pouze couvá. My jsme si to doma podle dokumentace nastudovali, teď na cvičení závadu odhalili, opravili a zahlásili splnění úkolu,“ doplnil rotmistr Valenta.

Záchranná rota má mezi sebou kromě strojníků i experty přes chemii, zdravovědu nebo lezení. Není úplně snadné se stát její součástí.

„Když se k nám hlásí zájemci o službu v AZ, požadujeme po nich skoro u všech funkcí nějakou odbornost. Buď oprávnění na práci s technikou, kterou používáme, nebo řidičský průkaz minimálně na nákladní vozidla, nebo to musí být chemik, aktivní horolezec, či hasiči, ať bývalý profesionální, nebo z podnikových jednotek, či člen výjezdového družstva sboru dobrovolných hasičů. V našich řadách je i několik zdravotníků, kteří jezdí u záchranné služby. Základní funkce takřka nemáme,“ popsal profesní požadavky na uchazeče o vstup do aktivní zálohy u záchranných rot 15. ženijního pluku poručík Kukal.

Zároveň dodal, že díky těmto schopnostem se záložáci mohou cítit jako platní členové vojenské rodiny bechyňských ženistů.

„Nechceme být jen závažím, o které by se armáda musela stále starat a jen nás cvičit, jsme rádi, že můžeme pluku nabídnout i naše schopnosti a dovednosti, a aktivně se podílet na plnění jeho úkolů. Motto 15. ženijního pluku „Sloužíme, abychom pomáhali!“ jsme přijali za své,“ říkají svorně záložáci.