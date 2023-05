Studium umění je v kurzu. Základní umělecké školy na jihu Čech si na nezájem školáků rozhodně nemohou stěžovat. Nejvíce táhne hudba. Děti se ale mohou věnovat i výtvarnému oboru, tanečnímu nebo literárně dramatickému. Umění navíc rodinný rozpočet nezruinuje a vyjde výrazně levněji, než hodiny u soukromého učitele.

Základní umělecké školy na jihu Čech si na nedostatek zájemců nemohou stěžovat. | Foto: Archiv ZUŠ Třeboň

Měsíční školné v rámci kolektivní výuky se podle zvoleného oboru obvykle pohybuje v rozmezí 300 až 400 korun. Rodiče platí většinou pololetně, některé základní umělecké školy umožňují i měsíční úhradu.

Základní umělecká škola v Třeboni má v současné době 561 žáků na čtyři obory. "Uchazeči jsou v převisu, takže máme z čeho vybírat. Ti, kteří zvládnou talentové zkoušky, jsou kontaktováni a přibíráme je. K čemu se děti nejlépe hodí odhadují učitelé. Například dítě, které si na písničku nebrouká, nezpívá nebo netancuje, tak není vhodným kandidátem do ZUŠky," nastínil ředitel třeboňské ZUŠ, Matouš Řeřicha s tím, že škola nabírá děti už od pěti let.

Nejmenší děti chodí do přípravného vyučování, kde se chystají pro další studium. Základní umělecká škola ale nabízí studium i lidem starším 55 let. "Naši studenti většinou dříve chodili do lidových škol umění nebo je to jejich celoživotní koníček a teď si plní sen. Nejstarším studentům u nás je kolem osmdesáti let. Hlásí se k nám většinou činorodí lidé, kteří chtějí čas trávit smysluplně a je vidět, že jim umění dává jiskru. Mimo diplomu získají řadu nových zkušeností, nápadů, ale i nová přátelství. Místo toho, aby dámy chodily na kávičku, tak se u nás rozvíjejí," zavtipkoval Matouš Řeřicha s tím, že škola má momentálně asi osmdesátku takových studentů. Rostoucí náklady na provoz ale dopadly také na třeboňskou ZUŠku a od loňského září muselo zařízení zvýšit školné. Navýšení činí zhruba 200 za pololetí a 400 korun za celý školní rok.

Velký zájem potvrzuje také Základní umělecká škola B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Na škole se učí umění přes 800 dětí. "Po covidové vlně, kdy všechno zmíralo, tak teď je zájem opět docela velký. Přijímací zkoušky teprve budeme mít, ale po loňské zkušenosti počítáme s tím, že bude opět převis," předpověděla ředitelka školy Michaela Hudečková a dodala, že největší zájem je o hudební obor. "U talentových zkoušek komise hodnotí intonaci, aby děti udržely písničku, rytmické cítění a reakce na hudbu. U výtvarného oboru je to rozeznávaní barev, dovednost používat tužku i štětec a vypracování zadání podle věku dítěte. U literárně dramatického oboru jsou to mluvní dovednosti, například přednes básně, říkadla nebo vyprávění. A taneční obor, tam se zkouší reakce na hudbu pohybem, znalost částí těla i rytmické cítění," popsala Michaela Hudečková. Ceny za umělecké vzdělání podle ní vzrostly v právě probíhajícím školním roce v řádech desítek korun. Zdražení ale na zájmu rodičů neubralo.

"Naše škola je velice úspěšná v soutěžích. Máme soutěživé děti i šikovné kantory. Pořádáme i různé extra akce, například ve spolupráci s Jihočeským divadlem. Naši žáci sólisté si zahráli za doprovodu divadelního orchestru. V budově jihočeského krajského úřadu jsme pak otevírali výstavu výtvarných děl našich žáků, " pochlubila se ředitelka. Také českobudějovická ZUŠka nabízí Akademii III. věku, kde momentálně studuje asi stovka seniorů.

Srovnání školného v Jihočeském kraji

ZUŠ TŘEBOŇ

Hudební obor: měsíčně 360,-Kč, pololetně 1800,-Kč

Výtvarný obor: měsíčně 360,-Kč, pololetně 1800,-Kč

Taneční obor: měsíčně 360,-Kč, pololetně 1800,-Kč

Lit - dram. obor: měsíčně 360,- Kč , pololetně 1800,-Kč

ZUŠ B. JEREMIÁŠE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Hudební obor: měsíčně 350,-Kč, pololetně 1750,-Kč

Výtvarný obor: měsíčně 380,-Kč, pololetně 1900,-Kč

Taneční obor: měsíčně 290,-Kč, pololetně 1450,-Kč

Lit - dram. obor: měsíčně 310,- Kč , pololetně 1550,-Kč

ZUŠ PRACHATICE

Hudební obor: pololetně 2000,-Kč

Výtvarný obor: pololetně 1950,-Kč

Taneční obor: pololetně 1800,-Kč

ZUŠ ČESKÝ KRUMLOV

Hudební obor: měsíčně 380,-Kč, pololetně 1900,-Kč

Výtvarný obor: měsíčně 450,-Kč, pololetně 2250,-Kč

Taneční obor: měsíčně 330,-Kč, pololetně 1650,-Kč

Lit - dram. obor: měsíčně 280,- Kč , pololetně 1400,-Kč

ZUŠ OTAKARA ŠEVČÍKA PÍSEK

Hudební obor: měsíčně 430,-Kč, pololetně 2150,-Kč

Výtvarný obor: měsíčně 420,-Kč, pololetně 2100,-Kč

Taneční obor: měsíčně 420,-Kč, pololetně 2100,-Kč

Lit - dram. obor: měsíčně 350,- Kč , pololetně 1750,-Kč

ZUŠ OSKARA NEDBALA TÁBOR

Hudební obor: pololetně 1850,-Kč

Výtvarný obor: pololetně 1875,-Kč

ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA JINDŘICHŮV HRADEC

Hudební obor: pololetně 1100,-Kč

Výtvarný obor: pololetně 1650,-Kč

Taneční obor: pololetně 1500,-Kč

Lit - dram. obor: pololetně 1400,-Kč