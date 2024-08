Když se lidé vydají poznávat tato táborská zákoutí, mohou být velmi mile překvapeni. Nechybí vodní prvky v podobě kašen a pítek, záhadné modré dveře, místní milý kocour Eda u Střelnice a všudypřítomný duch husitství v čele s Janem Žižkou, který na druhé největší jihočeské město dohlíží. Letos se navíc vše točí kolem oslav výročí 600 let od jeho úmrtí.

Husité toto město založili v roce 1420 na skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí a údolím Tismenického potoka jako ideální pevnost. A pojmenovali ho Hradiště hory Tábor, podle hory, na níž se dle bible odehrálo proměnění Páně.

Tábor je také multikulturní, bydlí zde řada hudebníků, básníků, spisovatelů, malířů, sochařů, fotografů a dalších umělecky naladěných osob. Během léta se tu koná i řada vyhlášených akcí pod širým nebem.

S rodinou je možné si zde užít pestrý program i z hlediska sportu, gastro zážitků či vzdělávání. Každý si v Táboře najde to své, co ho potěší, ať už jde o architekturu, divadlo, zeleň či přátelské obyvatele.

Výběr z nadcházejících akcí v Táboře

Kinematograf bratří Čadíků – od neděle 18. do úterý 20. srpna na Žižkově náměstí promítá postupně české filmy: Co jsme komu udělali, Po čem muži touží 2 a Ostrov

Koncert Tomáše Průši a Ondřeje Kříže – u Stánku na Žižkově náměstí ve středu 21. srpna od 20 hodin

Táborská setkání – 33. ročník mezinárodního historického festivalu od pátku 13. do neděle 15. září

Koncert, který otevírá dveře XI. – pro táborskou neziskovku Kaňka na Žižkově náměstí v sobotu 28. září od 14 hodin (hrají například Ota Baláž, Bára Basiková, Michal Pavlíček a Balage Band s Terezou, součástí bude exhibice profesionálních hasičů)