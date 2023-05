Zdánlivě socialistická adresa získala v posledním roce ještě další nehezké souvislosti. Na tradice Rudé armády se totiž odkazuje i ta současná ruská, vraždící na Ukrajině vojáky i civilisty. Alespoň tak to vnímá jeden z iniciátorů návrhu na přejmenování ulice, nemocniční kaplan Václav Mikula. Přistěhoval se do ní před zhruba pěti lety a už tehdy mu název přišel podivný. „Útokem na Ukrajinu se to však celé ještě mnohem víc zvýraznilo. Chápu, že tak byla ulice po strašné německé okupaci pojmenována. Zároveň je ale třeba dodat, že Rudá armáda sice vyhnala německé okupanty, ale svobodu nepřinesla,“ říká Václav Mikula a připomíná, že už v květnu 1945 odvlekla desítky tisíc československých občanů do sovětských gulagů.

Zaměřovala se tehdy především na své ideové odpůrce z řad bělogvardějské emigrace, přestože již měli desítky let československé občanství. Mezi její nejznámější oběti patří například bývalý legionář a pozdější generál československé armády Sergej Vojcechovský, který zemřel v sovětském gulagu v roce 1951. „Rudá armáda se sice posléze přejmenovala na Sovětskou, ale od roku 1968 nás okupovala a na našich občanech napáchala další zločiny. Mezi její oběti patří mimo jiné i technik sezimovoústeckého Kovosvitu Bohumír Soukup, zastřelený 5. září 1968,“ dodává.

Park Zelené vrchy je téměř hotový. V Plané nad Lužnicí zabaví děti i dospělé

Jeho názor sdílí i Petr Prskavec. „Jsem jednoznačně pro přejmenování naší ulice. Rudá armáda byla sice zároveň osvoboditelem, ale také okupantem. Jedna diktatura vystřídala druhou diktaturu. Nesmíme také zapomenout, že až do roku 1941 byl Sovětský svaz spojencem nacistického Německa. Společně napadli Polsko, ve kterém pak Rudá armáda zmasakrovala v Katyni kolem dvaceti tisíc příslušníků polské elity. Sověti napadli také Finsko a obsadili pobaltské země. Rudá armáda je spolutvůrcem druhé světové války,“ zdůrazňuje Petr Prskavec. „Název se mi nelíbil nikdy, mám k němu vnitřní odpor. S výměnou dokladů jsem v případě přejmenování ulice smířený a rád ji podstoupím,“ připojuje se se svým názorem Pavel Šitler. Upozorňuje tak na hlavní důvod, který vede jiné obyvatele ulice naopak k odmítnutí změny názvu.

Manželská dvojice Vlasta a Jiří Kolářovi si na zahrádce užívá slunečného dne, na náš dotaz však oba reagují okamžitě. „S přejmenováním ulice rozhodně nesouhlasíme. Název zkrátka přinesla tehdejší doba. Bydlíme v ní padesát let a nikdy nám to nikomu nevadilo. Přejmenování ulice by přineslo spoustu komplikací hlavně starším lidem. Kousek od nás bydlí jedenadevadesátiletá paní, kdyby si to všechno musela vyřizovat, určitě by to pro ni byl velký problém. Ani my na to už nemáme sílu. Nedávno se předělávala čísla baráků, bylo s tím dost práce. A teď bychom to všichni měli absolvovat znova?“ rozčiluje se Vlasta Kolářová a její muž souhlasně přitakává. „Názor lidí ze sousední bytovky neznáme, ale co jsme tady my z rodinných domků, všichni jsme proti změně názvu. Když přišla Rudá armáda v osmašedesátém, cedule s názvem se z domu sundala, ale fungovalo to dál. Proč přepisovat dějiny? To by za chvíli mohli vyhnat i Žižku z Tábora,“ dodává Jiří Kolář.

Na ulici potkáváme i příjemnou černovlásku středního věku. Jméno říct nechce, o názor se ale ochotně podělí. „Název ulice není nejšťastnější. Když ho někde uvádím, lidé se dost často diví. Na druhou stranu by ale změna přinesla spoustu práce jak lidem, tak firmám. Výměny dokladů, přehlašování u pojišťoven a tak podobně. A bydlí tu i starší lidé, pro které by to nebylo snadné. Návrhu na přejmenování rozumím, ale spíš jsem proti,“ vysvětluje svůj postoj.

Jordánskou hráz čeká přes víkend úplná uzavírka. Bude se bourat most

Starosta Sezimova Ústí Martin Doležal potvrzuje, že o návrhu vědí a již se jím zabývali. „Na radě města jsme to řešili. Musím ale přiznat, že jsme v této věci zdrženliví. Nejsme úplně příznivci nějakých revolučních nápadů. Proto jsme se rozhodli se nejprve zeptat obyvatel zmíněné ulice, jaký na to vlastně mají oni sami názor,“ říká starosta. Proto odeslal na adresy domácností a firem dopis s dotazem, jak se k případné změně názvu staví. „Podle toho bude teprve rada města posuzovat, zda se tím vůbec dál zabývat,“ dodává.

V ulici Rudé armády je podle jeho slov 30 bytových jednotek a adresu zde má 44 firem či živnostníků. „Respektuji, že někdo má názor, že by se ulice měla přejmenovat. Zároveň nás ale zajímá názor většiny obyvatel ulice. Chceme, aby rada města měla od nich zpětnou vazbu. Názor lidí, kterých se to nejvíc dotkne, je pro nás zkrátka důležitý. Pokud by od většiny z nich zazněl požadavek na změnu, můžeme následně udělat anketu v celém městě. Rádi bychom se dozvěděli, zda je to jen marginální iniciativa několika jednotlivců, nebo převažující názor obyvatel Sezimova Ústí,“ upřesňuje starosta s tím, že takovém případě by vedení města s přejmenováním nemělo problém.

V Přehořově vznikl unikátní vnitřní skatepark. Jezdit se může za každého počasí

Iniciátoři směny názvu už přišli s návrhem na nové jméno: z ulice Rudé armády by se podle jejich mínění mohla nově stát ulice Hany Benešové. S názvem ulice Rudé armády přitom není Sezimovo Ústí zdaleka osamocené. Stejný lze nalézt například v Karviné, Jaroměři, Rýmařově či Velkých Losinách. Na Táborsku ho nese ulice v Chotovinách, v sousedním Pelhřimovsku se jím mohou pochlubit Počátky.