Družina při Základní škole v Plané nad Lužnicí připravuje dětem bohatý doprovodný program. V rámci tzv. relaxační středy 4. října odpoledne přijeli dva příslušníci Vězeňské služby ČR z plzeňské věznice Bory a ukázali, co umí jejich služební vycvičený německý ovčák.

Psovodi Vězeňské služby ČR z Plzně předvedli ve středu 4. října svého služebního psa žákům Základní školy v Plané nad Lužnicí. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Odpoledního programu se zúčastnilo několik desítek dětí z prvních až čtvrtých ročníků včetně vychovatelek.

Ukázky poslušnosti i vyhledávání

Podle psovodky Věznice Plzeň Olgy Švarcové jde o prezentaci vězeňské služby i preventivní činnost současně. „Děti se seznámily s mou služební fenou Chiki. Mohly vidět zjednodušenou ukázku poslušnosti a vyhledávání v pachovém mraku,“ přiblížila profesionální kynoložka.

Vězeňští kynologové mají trochu jiné pravomoci než policie či záchranná brigáda. „Není to úplně to samé, i když máme podobné kurzy pro instruktory. Máme jiné pravomoci a působnost. Naši psi mohou totiž vyhledávat jen v prostorách, objektech a vozidlech vězeňské služby,“ popsala Švarcová.

Když utíká vězeň, zasahují hlídkoví psi. „Máme různě cvičené psy, někteří slouží jako donucovací prostředek, další jako hlídkoví psi, ti dopadají vězně na útěku. Naši psi jsou detekční, ti vyhledávají především drogy a mobilní telefony,“ objasnila s tím, že hledání se uskutečňuje hlavně v šatnách, celách či korespondenci. „Ověřujeme, jestli se do věznic nedostávají nelegální omamné a psychotropní látky,“ dodala Švarcová.

Pestrý a vzdělávací program

Podle vedoucí školní družiny Martiny Žáčkové děti byly z prezentace služebního psa nadšené. „Moc jsme si to užili, děti se těšily a velmi je to bavilo,“ zhodnotila. Akce různého druhu se snaží pro žáky pořádat jednou až dvakrát do měsíce. „Pořádáme besedy s našimi dobrovolnými hasiči, strážníky, záchranáři i dalšími složkami integrovaného systému. Ukazují jim techniku, přibližují jim základy první pomoci a další praktické věci důležité pro život,“ popsala Žáčková.

Navštěvují místní knihovnu, muzeum a informační centrum Fara, věnují se tematickým volnočasovým aktivitám. „Snažíme se tvořit pestrý a aktuální program, nedávno se konala například drakiáda, teď v říjnu chystáme halloweenské odpoledne v kostýmech. Chodíme opékat špekáčky, tvoříme z různých materiálů,“ vyjmenovala pro představu.

Do školní družiny jezdí pravidelně divadlo Kolem, hraje se šipkovaná, pořádají třeba i vlastní pouť s kolem štěstí. Loni plánští školáci navštívili také táborský psí útulek. „To bylo velmi zajímavé, připravili nám tam poučné povídání a děti mohly psům a kočkám přinést nějaké pamlsky či krmivo,“ uzavřela Žáčková.