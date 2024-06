O ekologické katastrofě již Deník informoval ve středu, kdy se zapojili do záchrany i dobrovolníci. Vynášeli z vody obří sumce, amury i další ryby a následně je přesunuli do řeky Lužnice. Na rybníku hospodaří členové Místní organizace Českého rybářského svazu Soběslav. Podle předsedy organizace Petra Lintnera bylo ještě v úterý 25. června vše v pořádku. A ve středu 26. června ráno dostali od rybářské stráže informaci, že jsou na hladině Nadýmače mrtvé ryby a také lapající po vzduchu, a to jak u hráze, tak i pod.

„Vyrazili jsme k rybníku a začali s odlovem živých ryb a také sběrem těch mrtvých. Vše jsme oznámili odboru životního prostředí. Přijeli hasiči, kteří vodu začali okysličovat, dostavila se i policie. Končili jsme asi v 16 hodin, domluvili jsme asanační ústav, že si ve čtvrtek ráno přijede pro uhynulé ryby," popsoval první den Petr Lintner.

Ve čtvrtek v pět ráno se u rybníka sešli rybáři znovu a sbírali mrtvá těla ryb. Byla jich zhruba tuna.

I když se objevuje řada spekulací o příčinách takového úhynu, podle Petra Lintnera nezbývá, než čekat na výsledky rozborů vody v laboratoři. „Jasné je, že se jednalo o deficit kyslíku ve vodě. Něco se v ní přes onu noc stalo. Byl to zřejmě důsledek nějaké chemické reakce, ale musíme počkat," říká Petr Lintner s tím, že vše ostatní o možném znečištění jsou jen hypotézy. „Je to ale hodně divné. V létě kvůli vedru občas ryby hynou, ale Nadýmač je průtočný, protéká jím Dírenský potok. Je tedy dost nepravděpodobné, že by to bylo horkem," dodává předseda.

V rybníku Nadýmač u Soběslavi uhynuly ryby. | Video: Deník/Lenka Novotná

Smutně konstatuje, že léta práce rybářů jsou tak v háji. „Byli tam patnáctikiloví sumci a další ryby. S mnohými jsme se piplali od plůdku," zmínil s tím, že za posledních sto let, co zde rybáři hospodaří, se nic podobného nestalo. A co dál? „V žádném případě se teď Nadýmač nebude znovu zarybňovat. Uvidíme, co řeknou rozbory. Možná se bude muset vypustit a nějak ošetřit," dodal.