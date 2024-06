Profesionální hasiči ze Soběslavi a dobrovolní z Přehořova, místní rybáři a dobrovolníci ve středu od rána zasahují u rybníku Nadýmač nedaleko Soběslavi. Ve velkém zde začaly hynout ryby.

Záchrana ryb v rybníku Nadýmač u Soběslavi. | Foto: Šárka Vaňková

O rybník se starají členové místní rybářské organizace. Krátce po poledni se na sociálních sítích objevila i výzva, aby přišli dobrovolníci na pomoc se záchranou živých ryb.

"Pomáhají zde i zaměstnanci naší firmy, aby se vytáhlo co nejvíc ryb. Nikdo zatím pořádně neví, co se stalo. Může to být nedostatek kyslíku ve vodě, ale spíš tomu předcházelo nějaké znečištění," řekla Deníku iniciátorka výzvy Šárka Vaňková. Doplnila, že na výzvu se ozvalo hodně dobrovolníků, kteří dorazili na pomoc. Zachráněné ryby putovaly do Lužnice.

Nyní se rozhoduje o dalších krocích. A Deník čeká na vyjádření předsedy místní rybářské organizace.

Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů potvrdila, že na místě zasahují. "Odebrali jsme vzorky vody. Byla zde nějaká látka mastného rázu a odpoledne jsme přistoupili k čeření vody," uvedla.

Vedoucí táborského odboru životního prostředí Lenka Koubková Deníku informaci o úhynu ryb ve středu odpoledne potvrdila, ale více k případu nesdělila.