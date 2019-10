Římskokatolická církev Tábor – farář a administrátor farnosti Michal Pulec.

Administrátor táborské farnosti a farář Michal Pulec nezaregistroval vznik žádného pietního místa na Táborsku. „Myslím si, že Karel Gott určitě nějaké příznivce bude mít i u nás, ale zatím o žádném takovém místě, kde by se zapalovaly svíce nevím,“ sdělil.

Názor má i na skutečnost, že chtějí Karlovi Gottovi uspořádat státní pohřeb. „Tím, že spustili na hradě vlajky v podstatě porušují protokol. Myslím si, že doba je taková, že se tímto krokem snaží spíše získat lidi na svou stranu,“ míní táborský farář.

Přestože oblíbeného zpěváka uznává jako osobnost a legendu, dívá se na situaci také realisticky. „Na druhou stranu politika dnešní doby je taková, cokoliv, co nám přinese body, to podpoříme,“ naznačil skrytý podtext Michal Pulec.

Státní pohřeb vyhlášený premiérem mu připadá jako tragikomický počin a velké státní faux pas. „Myslím, že by se spíše mělo jednat o pohřeb se státními poctami. Rozhodně ne, že ho povezou na lafetě a pojedou za ním kanony, což bývá při státním pohřbu obvyklé,“ komentuje zvažovanou variantu rozloučení.

Podle reportážní knihy Gottland polského spisovatele Mariusze Szczygieła zaměřené na českou historii 20. století byl skoro živým svatým. „Mnozí ho uctívali skoro jako boha, to se teď po jeho smrti ještě posílilo. Nese to s sebou plno paradoxní věcí, protože víme, že i jeho život byl morálně trochu problematický. On říkal, že ho politika nezajímá a přitom dělal všechno, aby neměl problémy,“ shrnul Michal Pulec.

Na stranu druhou jeho umělecké působení podle církevního správce bylo mimořádné. „Samozřejmě je tam problém, že minulý režim využíval jeho popularity. Je v podstatě svátostí naší společnosti,“ uzavřel Michal Pulec.

Táborský vikariátní stavební technik Miloslav Vavřík

Stavební technik táborského vikariátu Miloslav Vavřík se na úmrtí Karla Gotta dívá spíše duchovním pohledem. „Když jsem před měsíce slyšel tu píseň, kterou nazpíval s Charlotte, tak jsem si říkal, že jsou obě dcery hmotně zajištěné jako málokteré děti. Ale v té lidské rovině je to pořád jejich táta. Jsou to malé holky, které ho měly rády. V tom asi vidím tu největší tragédii,“ naznačil.

Jako táta od rodiny a manžel bude chybět především jim. „Lidé nevnímají hodnoty, které nejsou tolik vidět. V této rovině je to opravdu emotivní a smutné. Věřím, že to mnoha lidem není lhostejné a že mezi nimi je i nějaká spontánní modlitba za Karla Gotta a jeho rodinu, má to daleko větší význam,“ osvětlil svůj názor.