Účast u voleb na Táborsku je hojná. Místy se tvoří fronty

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října začaly v pátek úderem druhé hodiny odpoledne. Hned poté to vypadalo, že účast by mohla být vysoká.

První den voleb se v řadě míst na Táborsku tvořily ve volebních místnostech fronty. Snímek je z voleb v Mladé Vožici. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Hned po otevření volební místnosti v Mladé Vožici se začala tvořit fronta. Dost lidí zlákalo hezké počasí k tomu, přijít volit co nejdříve. „Je krásně, proto chceme rychle odvolit a pak jít pracovat na zahrádku. O víkendu prý mají přijít přízemní mrazíky, tak se na to chceme připravit,“ řekla mladá maminka, která k volbám dorazila i se svojí dcerou. Mladá Vožice má lehce přes dva tisíce oprávněných voličů, rozdělena je na tři volební okrsky. Volí se zde tradičně v zasedací místnosti městského úřadu. Podle zapisovatelky volební komise třetího volebního okrsku Michaely Růžičkové je zájem voličů až překvapující. „Zatím to vypadá na velmi hojnou účast,“ uvedla. Fronty tvořící se nejen uvnitř, ale i venku před vstupem do zasedací místnosti, jí dávaly za pravdu. Podívejte se, jak vypadal první den voleb na Táborsku Přečíst článek › Hezké počasí však nebylo jediným důvodem až neobvykle hojné účasti. „Tahle země potřebuje změnu jako sůl. Babiš svoji neschopnost už dostatečně ukázal během covidové epidemie, kdy se nerozhodoval podle rad odborníků, ale jenom podle průzkumů veřejného mínění. Teď už se snaží jen rozdávat z veřejných peněz a uplácet jimi důchodce. Koho jsem volil, říkat nebudu, ale doufám, že letošní volby přinesou konečně změnu,“ nebral si servítky muž středního věku. V blízké Bělči probíhaly v pátek volby bez komplikací. „Jedinou změnou oproti normálnímu stavu jsou zvýšená hygienická opatření,“ uvedla předsedkyně volební komise Jana Fialová. Za jednou z voliček hned odpoledne vyrazili s volební urnou, je jí totiž již 94 let. Během voleb do parlamentu nečekají nic neobvyklého. Oproti tomu v roce 2018 se během komunálních voleb přesvědčil starosta Bělče Stanislav Šmejkal, že předvolební boj může mít i svou odvrácenou stranu. V noci mu totiž tehdy neznámý vandal vyzdobil rudou barvou vrata šibenicí a velkým nápisem UDH. INFOGRAFIKA: Podívejte se, jak jste před čtyřmi lety volili poslance na Táborsku Přečíst článek › „V letošních volbách ale nikam nekandiduji, tak věřím, že to proběhne v klidu,“ okomentoval to v pátek bělečský starosta se smíchem. Neobvykle vysokou účast hlásila také volební komise z táborského volebního okrsku na základní škole Mikuláše z Husi. Volby do sněmovny pokračují v sobotu v čase od 8 do 14 hodin. Volit lidé mohou v místě svého trvalého bydliště nebo s voličským průkazem i jinde. Nutností je platný doklad totožnosti.