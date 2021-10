Skatepark bude volně přístupný, jeho stavbě nemají padnout ani poblíž rostoucí stromy. Místostarosta Václav Klecanda věří, že své příznivce si najde nejen mezi fanoušky prkýnek na kolečkách. „Může to být zajímavé i pro diváky z řad veřejnosti, například maminky s kočárky se třeba rády podívají, jak tak skejťáci dovádí,“ myslí si místostarosta.

Skatepark by měl vzniknout u bočního vchodu a schodiště zimního stadionu, ze strany k ulici Václava Soumara. Stát bude na pozemcích Tělovýchovných zařízení města Tábora, jejichž jednatel již dostal za úkol začít s projektovou přípravou. Skatepark by měl být hotový už příští rok.

Dobrá zpráva pro táborské fanoušky skateboardingu: u zimního stadionu by již příští rok měl vyrůst nový skatepark. Táborská radnice tak reaguje na jeden z vítězných návrhů loňského participativního rozpočtu, v němž táborská veřejnost volila hned z několika různých návrhů. Město na ně tehdy vyčlenilo jeden a půl milionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.