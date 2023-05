V pátek 28. dubna dopoledne došlo zřejmě k dalšímu zásadnímu milníku jihočeského školství. Vedení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické (SPŠSE) zahájilo provoz tzv. hackspace. Jedná se profesionálně vybavenou dílnu, kterou může za určitých podmínek využít kdokoliv z veřejnosti. Jde pravděpodobně o první podobný sdílený prostor v Jihočeském kraji vůbec.

Podporu projektu vyjádřil i poslanec a náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma, jeho milou povinností bylo i přestřižení slavností pásky. „Přeji si, aby myšlenka hackspace byla inspirací každé veřejné škole v jižních Čechách,“ zmínil.

První v kraji

Ruku do ohně za to, zda jde o první takové zařízení v kraji, nedá. „Mohu ale říci, že je to první veřejná dílna, o které osobně vím. Jde nám o tu myšlenku a filozofii, máme veřejné školství, měli bychom se otevírat veřejnosti,“ dodává.

Věří, že by takový projekt mohl reálně fungovat a inspirovat i další vzdělávací instituce. „Věřím, že jde o nosnou myšlenku, a že to ukáže i čas. Škola je tak díky inciativě ředitele Koreše otevřena nejen žákům a jejich rodičům, ale komukoliv nejen z Českých Budějovic, a to se mi líbí,“ podotýká Klíma.

Otevřená škola

Jak dodal ředitel SPŠSE Jaroslav Koreš, v principu jde o umožnění komukoliv pracovat s kvalitním technickým vybavením a současně o popularizaci techniky. „Osobně bych byl rád, kdyby se hackspace stal místem setkávání nadšenců do techniky. Naší filozofií je mít školu co nejvíce otevřenou a toto je jedna z cest, jak toho dosáhnout,“ míní.

Využití profesionálně vybavené dílny je možné ve všední dny od 15 do 18 hodin, zatím jde o bezplatnou službu, vedení školy se ale nebrání dobrovolným příspěvkům. „Prověřeným návštěvníkům můžeme po čase umožnit volnější přístup. Nejde nám o zisk, ale o dobrou věc, a protože věřím lidem, tak počítám s tím, že vše poběží bez problémů,“ uvádí Koreš.

Podmínky využívání prostoru



- úvodní registrace

- proškolení v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)

- minimální věk 18 let (mladší mohou s dospělým doprovodem)

- vlastní spotřební materiál

Aktuálně chystají spuštění zkušebního provozu. Za realizaci projektu byl zodpovědný vedoucí dílen Ivan Lavička, ten přibližuje, že v prostoru lze realizovat jakýkoliv projekt z oblasti strojírenství a slaboproudé elektrotechniky. „Fantazii se meze nekladou. Tudíž jde například o tvorbu robotů, opravu převodovky, lze si tu vysoustružit květináč, opravit kolo, svařovat plast, může se tu zpracovávat hliník, neželezné kovy a podobně,“ vysvětluje.

Ředitel Koreš doufá, že se provoz dílny osvědčí a podaří se oslovit partnerské firmy a dovybavit hackspace dalšími moderními přístroji. „Také bych rád vyhlásil soutěž o nejlepší projekt z hackspace. Co je lepšího než trávit volný čas ve škole,“ říká.

Největším „tahákem“ dílny je dle Ivana Lavičky, který ve škole zajišťuje praktické vyučování a komunikaci a styk s externími zaměstnavateli, univerzální hrotový soustruh TOS S-28 v hodnotě 80 tisíc z roku 1970. K dalšímu vybavení patří stolní vrtačka TOS, dvoukotoučová stolní bruska, pásová pila na kov, úhlová bruska Narex 230 a Narex 125, horkovzdušná pistole, aku vrtačka, široká paleta ručního nářadí Tona Expert, PC sestava společně s 3D tiskárnou, pájecí stanice s mikropájkou, horkovzdušná pájecí stanice, laboratorní digitální napájecí zdroj a multimetr.

Zájemci už se hlásí

Dále dílna disponuje stlačeným vzduchem, rozvodem 400 V a 240 V. Dílna není vybavena spotřebním materiálem, ani materiálem pro výrobu, každý zájemce si musí potřebné věci pro realizaci svých plánů zajistit sám. „Dokonce už máme prvních šest zájemců, kteří se o provozu dozvěděli a rádi by dílnu navštěvovali,“ prozrazuje. Kapacita je zatím stanovena na dvě osoby paralelně, prověřené a proškolené osoby budou moci využívat online rezervační systém.

Hackspace SPŠSE vznikl v rámci programu Erasmus+ a jedná se o první hackspace v Jihočeském kraji. Dovybavení dílny vyšlo na cca 50 tisíc korun. Podobné zařízení funguje v Plzni, Praze, Brně i dalších větších městech napříč republikou. Cílovou skupinou jsou nejen žáci s rodiči, prvotně může jít o obyvatele panelových domů, kteří nedisponují potřebným vybavením. Cílem je také posílit zájem o strojní a elektrotechnické obory.

Před časem se v prostorách školy, která letos slaví 110. výročí od založení, uskutečnil mimo jiné také kroužek letectví, který si vzal pod záštitu aeroklubu Hosín. „Při této příležitosti jsme základním školám z města nabídli využívání dílny a současně i nahlédnutí do zákulisí praktické výuky, protože ne všechny školy dosáhnou na vybavení jako my,“ uzavírá ředitel Jaroslav Koreš s tím, že zároveň šlo o příležitost seznámit žáky s fungováním strojů znajících pouze z teorie.

Hackspace je mimo jiné:



• veřejná dílna s různorodým vybavením sloužící k realizaci vlastních projektů,

• inspirativní prostor, kde lidé – jak mladší, tak starší – spolupracují na zajímavých projektech a sdílí své zájmy,

• centrum vzdělávání a předávání si zkušeností.