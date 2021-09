Tak v Schillerparku nabídnou mimo jiné starosta Niederneukirchenu a hobby kuchař Christoph Gallner (proslul mj. zavedením 24hodinového grilovacího automatu ve své obci) s Ernstem Mayrbäurlem, druhou půlkou společnosti Gernekoch, specialitu - kohouta na citronu. Kousek od nich bude Thomas Kibler z Frankenmarktu podávat "mraženiny", například veganský jahodový sorbet nebo gianduju, čokoládovou pomazánku s karamelizovanými lískovými oříšky, vynalezenou prý v Turíně za Napoleona. A OÖN lákají ještě na bezalkoholový gin Destillerie Parzmair ze Schwanenstadtu…

Na Náměstí Martina Luthera bude "úřadovat" mezi mnoha dalšími Karin Maleninská s met -secco a powerberry most frizzante z její historické městské moštárny v Ennsu.

Náměstí dómu bude patřit Mühlviertlu a Innviertlu. Gabi Lindorferová z Haslachu předvede veganské pečení, Ingrid Prinzová přiveze z Naarnu šafránový likér, koktejlová specialistka "LoRe" z Waxenbergu bude čarovat s trnkami, černým jeřábem a gin-tonikem. Erwin Saller z Hagenbergu nechává své salámy dozrávat v popelu…

Pro návštěvníky platí "3G" (očkován, uzdraven, negativně testován). Při ochutnávání se mají registrovat. Vstupné se nevybírá.

Ozářené lišky?!

Jak uvedl linecký Volksblatt, organizace ochrany životního prostředí Global 2000 našla v liškách obecných ze Stubwiesalm u Spitalu na Phyrnu (okr. Kirchdorf) v Horních Rakousích "znepokojivě vysoké" množství radioaktivního izotopu Cesium-137, který je odvozen od havárie Černobylu přes 35 lety. Naměřeno jej prý bylo 7563 Becquerelů na kilogram, což je dvanáctinásobek hraniční hodnoty Evropské unie 600 Bq/kg.

Od havárie cesium pokleslo do nižších vrstev půdy, odtud je ale mohou vytahovat například houby, vysvětluje list. Zvířata, která je žerou, jím mohou být silně zatížena. U lidí se ukládá především ve svalech, ale může vyvolávat genetické škody nebo rakovinu.

Podle rakouského ministerstva zdravotnictví je nadlimitní množství cesia nalézáno v asi dvanácti procentech lišek.

Senzační meteorit

Čtvrtého července našli v obci Kindberg ve Štýrsku fragment meteoritu o váze 233 gramů. Byl to osmý podobný nález v Rakousku za 250 let a první od roku 1977, píše Volksblatt. Jako senzaci pro Rakousko jej hodnotí kurátor sbírky meteoritů přírodně historického muzea (NHM) ve Vídni Ludovic Ferrière.

"Z vědeckého hlediska se podle prvních analýz NHM jedná vlastně o obvyklý kamenný chondrit, jeho nalezení je ale každopádně šťastným případem," uvádí list. Loni 19. listopadu ve 04.46 hodiny spatřili nad Rakouskem ohnivou kouli. Událost zaregistrovaly také speciální meteorologické kamery. "Z vyhodnocení pod vedením Pavla Spurného z Akademie věd České republiky vyplynulo, co se při průchodu atmosférou Země muselo stát. Vědci odhadli původní váhu tělesa na asi 270 kilogramů. 24 sekundy byl meteorit viditelný, když padal z výšky asi 100 kilometrů do 25 km. Při rychlosti odhadované na čtrnáct kilometrů za sekundu velká část hmoty tělesa shořela. Zbytek popadal většinou v malých částkách do horského území dlouhého asi 50 a širokého tři kilometry mezi Lunzem am See v Dolních Rakousích a štýrským Kindbergem."

Úlomek, který se stal slavným… Foto: Deník/OÖNZdroj: Deník/ Redakce

Ferrière "zbubnoval" neprodleně malý tým, který se v tomto území vydal hledat zbytky meteoritu. Tehdy nenašel, ale místní obyvatelstvo pokračovalo. Osm měsíců po události se Ferriérovi ozval nálezce kýženého tělesa. S kolegyní Julií Walter-Roszjárovou se rozjeli do Kindbergu. "Rozlomený kámen vykazuje skutečně typicky černou roztavenou glazuru a šedý vnitřek s blyštivými kovovými jádry," pokračuje list. Hledali další úlomky, ale neuspěli. Podle nich "tam někde" ale musejí být, i ten "jejich" byl přesně v místech spočítaných analyzou videí, kde došlo k fragmentizaci meteoru. Nález je jedinečný tím, že mezi asi 60 000 objevenými meteority byl tento "vypočítaný" z četných pozorování křivky jeho pádu. To se dosud podařilo jen v asi 40 podobných případech.

Podle rozborů náleží „Kindberg-Meteorit“ k tzv. apollo-asteroidům, k nimž patří i "čeljabinský" kousek spadlý v únoru 2013, který měl průměr asi dvacet metrů.

Léto autoservismanů

Rakouský automotoklub ÖAMTC v červnu, červenci a srpnu pomáhal při 182 083 poruchách, píší OÖN. Podle vedoucího služby Gerharda Samka to bylo skoro jako před koronou. Nejčastější příčinou byla prázdná baterie (27 %), problémy s motorem byly ve 24 %, pneumatiky "odešly" v desetině případů. Chlazení se porouchalo v asi čtyřech procentech případů, četnější byly zásahy u omylem uzamčených vozidel a u defektů klíčů. V Horních Rakousích ÖAMTC zasahoval 28 760krát.

Nejdobrovolnější "bafuňáři"

Martina Bruneder-Winterová, lehkoatletická funkcionářka z Frankenmarktu, vyhrála hornorakouskou cenu dobrovolníků 2021, píší OÖN. V online hlasování získala 44 994 z celkově odevzdaných 209 500 hlasů. Anketu pořádal Sportland Oberösterreich v kooperaci s médii. Vyhrávající v každém okrese dostali šek na tisíc eur, tři z nich pak byli oceněni na zemské úrovni.

Dobrovolníci, zlatý fond! Foto: Deník/OÖNZdroj: Deník/ Redakce

30 let od nalezení Ötziho

19. září 1991 našli němečtí manželé Erika a Helmut Simonovi na Tisenjochu v jihotyrolské části Ötztalských Alp ve výšce 3210 metrů mumii starou přes 5300 let, připomínají OÖN. Jejich "Ötzi" tak oslaví nadcházející neděli 30 let "znovunarození".

"Mumie byla v nevědomosti nálezců o senzačnosti objevu uvolněna z věčného ledu lyžařskými holemi a pneumatickými kladivy," popisuje list. "Tím jí byla způsobena těžká zranění na levé kyčli a na bérci. Po ,uvolnění´ při provizorním uložení byla ,ledovému muži´ ještě zlomena levá pažní kost."

23. září 1991 byly ostatky dopraveny do Innsbrucku k vědeckému zkoumání. 2. září zeměměřiči jednoznačně zjistili, že muž ležel 92,56 metru od italsko-rakouské hranice na výsostném území Jižních Tyrol. "Oficiálně oznámil nález do údolí chatař z blízkosti místa. Protože ,carabinieri´ ale neměli chuť zasahovat, bylo ohlášení nálezu zkráceně ,přesunuto´ do severního Tyrolska," pokračují OÖN.

Šest let po nálezu došlo k dohodě o navrácení těla do Jižního Tyrolska. V lednu 1998 nastoupil mrtvý z ledu na svou poslední cestu. Z Innsbrucku byl transportován ve chladicím kontejneru do Bolzana a uložen tam v nově zřízeném Jihotyrolském archeologickém muzeu.

Němečtí nálezci požadovali nálezné asi 155 000 eur, země jim ale chtěla dát jen 50 000. Po dlouhém procesu v roce 2010 došlo k narovnání, rodina dostala 175 000 eur. Helmut Simon v roce 2004 zahynul při turistice u Bad Hofgasteinu.

Zkoumání "Ötziho" ukázalo mj., že za života byl asi 160 centimetrů vysoký, vážil kolem 50 kilogramů a měl velikost bot 38. Měl hnědé oči, hnědé vlasy a krevní skupinu 0. Nejistota panuje dál kolem jeho konce. Byl zasažen do levého ramene šípem, pravděpodobně krátce před smrtí utrpěl otřes mozku buď ranou, nebo pádem. Bezprostředně před smrtí vedl souboj, při kterém mu na pravé ruce byly způsobeny hluboké řezné rány…