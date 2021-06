Jak informovala za jihočeskou záchranku mluvčí Zuzana Fajtlová, utrpěl mnohačetná poranění a již během poskytování přednemocniční péče mu selhávaly základní životní funkce. Sanitka jej v kritickém stavu převezla na ARO českobudějovické nemocnice, tam ale zraněním podlehl.

Zda se jednalo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu, vyšetřuje policie. Podle mluvčí Štěpány Schwarzové si pravděpodobně mladý muž sáhl na život.

Co může mladého člověka vést k takovému činu, je podle psychologa českobudějovického Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy Rostislava Nesnídala složitá otázka. „Těch možností, proč někdo vyskočí z okna, je neskutečně mnoho. Co když se mu třeba něco nedaří? Co když nemá kamarády? Jde o osobnost toho chlapce…,“ zamýšlí se. „Na střední škole bývají někteří labilní, protože se na ně kladou velké požadavky a je to už odpovědnost toho studenta. Když se to stane na základní škole, tak je to jiné…,“ hodnotí situaci, která mohla hrát v případu roli.

Každopádně si je vědom, že událost zasáhla i rodinu a okolí mladíka. „Chudáci rodiče, jak ti se s tím budou vyrovnávat… Samozřejmě je tu psychologická pomoc, ale to nenahradí toho kluka. Učitelé by měli na toto téma diskutovat se studenty třeba v malém kroužku, obecně se jich ptát, proč tohle může někdo udělat, nechat je rozmluvit. Tam jde o prevenci do budoucna, aby se tomuto věnovala pozornost,“ doporučuje pedagogům.