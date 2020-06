O nehodě letounu informovala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. "Na místo ihned vyjeli policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec a také kriminalistický technik územního odboru. Po příjezdu na místo havárie zjistili, že se jednalo o motorový větroň Black Shape prime, který pravděpodobně v důsledku nedostatku paliva havaroval," uvedla.

V letadle byl dle jejích slov pilot (55 let) a jedna cestující (42 let). "Pilot utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice, žena vyvázla z nehody bez újmy na zdraví," pokračovala Štěpánka Schwarzová.

Doplnila, že dechová zkouška u pilota vyloučila přítomnost alkoholu. Předběžná škoda byla vyčíslena na pět milionů korun. Přesné příčiny a okolnosti pádu letadla jsou předmětem dalšího šetření.

Dle zjištění Deníku se nehoda stala prakticky za posledními domy v Děbolíně u cyklostezky vedoucí na letiště a do Jindřichova Hradce. A pilot se měl vracet z Plzně zpět do Hradce.