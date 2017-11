U bazénu zaparkuje o 60 řidičů navíc

Tábor – Po letech přichází změna v organizaci parkování na odstavené, bezplatné ploše u bazénu. Ve finále tu řidiči najdou víc místa. Změna se dotkne i autobusů.

Táborský bazén.Foto: Deník/Alena Šatrová

Místostarostka pro dopravu Michaela Petrová upozornila, že s realizací nového uspořádání zasáhnou zároveň do parkování v Kvapilově ulici. Přestěhují sem místa pro autobusy.

Tím ale budou blokovat stání před domy obyvatel. „Tři místa pro autobusy přesuneme do ulice, kde se teď parkovat vůbec nemá, ale my to tolerujeme. Další čtyři autobusy pak dostanou místa za sportovní halou,“ naznačila místostarostka změny. Pro parkování za halou již zadali vypracování dokumentace pro stavbu příjezdové cesty.

Zásadní opravu parkoviště ale v této fázi radnice neplánuje. Michaela Petrová vysvětlila, že s důkladnou opravou počkají, až jak se projeví dopady připravované kapacitní změny. Pokud budou kladné, chtějí se na parkoviště vrátit a povrch opravit.

V současné době jsou v plánu víceméně kosmetické úpravy. Kromě toho, že z parkoviště zmizí autobusy, už by ho také neměly rozdělovat žlaby, které ubírají místo. Práce začnou právě odvodněním prostoru a pak půjde o nové vyznačení jednotlivých míst k stání. Zatímco nyní jich je u bazénu k dispozici 120, nově by se sem mělo vejít o 60 aut navíc.

„Špatné parkování ve městě nevyřeší místa u bazénu. Kdo tam bude chodit pěšky? Ani lidi z okolních vesnic tam parkovat nebudou. Centru pomůže jen nové podzemní parkoviště u zemědělské školy. Jako investor bych se do něj klidně pustil,“ nabízí se Pavel Hořejší, majitel firmy Kapastav u Čápova dvora.

Prioritou u bazénu ale není řešení parkování v centru, tomu by měla po rekonstrukci pomoci Budějovická ulice, kde se také počet míst rozšíří. U bazénu radnice reaguje na rozvoj sportovišť. Aktuálně na nový fotbalový stadion s vyšší kapacitou pro diváky a opravenou sportovní halu v Kvapilově ulici. Postupně pak na zmodernizovaný plavecký stadion, jenž by měl přilákat zpět všechny Táboráky, kteří se nyní jezdí koupat do jiných měst, a na novou halu na stadionu Míru. Obě stavby se již připravují.