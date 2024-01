Ležel v trávě neschopný se hnout. Promrzlý, podvyživený, na pokraji smrti. Té snad nakonec unikne díky všímavé ženě a pohotové reakci městských srážníků, pracovníků útulku a veterinářů. Příběh stařičkého rhodéského ridgebacka nabral nadějný směr v pondělí 22. ledna 2024 časně ráno, odvíjel se ale mnohem déle a může za ním stát dlouhodobé týrání.

O život zuboženého ridgebacka bojují veterináři. | Foto: Městská policie Tábor

Zuboženého ridgebacka objevila v pondělí krátce po třetí hodině ráno chodkyně v Havanské ulici v Táboře. Na pomoc zavolala městskou policii. „Oznamovatelce události se podařilo psa udržet na místě do příjezdu strážníků. To nebyl až tak velký problém, protože pes byl značně podvyživený, ležel v trávě a nebyl schopen chůze. Odchytáři jej na dece odnesli do vozidla a umístili do útulku ve Vápenné strouze s tím, že mu bude zajištěna bezodkladná veterinární péče," zmínil k případu zástupce velitele a mluvčí městské policie Pavel Šimek.

V útulku se ale chlupáč dlouho neohřál. Zdejší personál ho hned předal do péče zvěrolékařů. Stařičký pejsek byl podle nich v život ohrožujícím stavu. „Byl neprodleně hospitalizován na naší veterinární klinice. Je v kritickém stavu, silně podvyživený, dehydratovaný a podchlazený. Úžasný tým Veterinární kliniky Karakal Tábor od rána bojuje o jeho život," informuje útulek na facebooku.

O život zuboženého ridgebacka bojují veterináři.Zdroj: Útulek Tábor

Podle provedených vyšetření zvíře netrpí závažným onemocněním, za jeho stav zřejmě může mizerná péče majitele psa. Po tom pátrá jak městská policie, tak ošetřovatelé v útulku. „Máte-li informace o pejskovi, prosíme o zaslání na e-mail útulku," vyzývají veřejnost s tím, že případ pro podezření z týrání předají k šetření Krajské veterinární správě.